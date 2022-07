Questa corsa radiofonica è la cosa più strana scoperta finora

Sarai anche interessato

[EN VIDÉO] Frequenti esplosioni radio rapide L’origine dei fast radio burst – o fast radio bursts (FRB) – rimane un mistero. Alcuni emettono un unico lampo di onde radio. Altri, i più rari, a quanto pare, lampeggiano più frequentemente. Non c’è dubbio che sia il risultato del movimento orbitale. Ma l’esatto meccanismo deve ancora essere chiarito. © NRAO Sensibilizzazione

Da quando ho osservato il primo di loro, lo è stato esplosioni radio veloci — essi veloce Radio scoppia O FRB, come dicono gli inglesi, non smette mai di intrighi Scienziati di astronomia. Di solito dura pochi millesimi di secondo. I ricercatori stanno ancora lottando per spiegare l’origine esatta. Soprattutto da quando hanno appena scoperto un nuovo e strano caso. FRB 20191221A. E il Esplosione radiofonica che dura tre secondi. Consiste di Lampeggia di onde radio che si ripetono ogni 0,2 secondi. Con tachicardia!

Questa sorgente FRB si trova in una galassia a diversi miliardi di anni luce dalla Terra. I ricercatori ritengono che possa provenire da a magneticouna forma abbastanza rara di stella di neutroni nota per emettere segnali rigorosamente periodici.

Gli astronomi hanno rilevato uno strano segnale di un “battito cardiaco” nelle profondità dello spazio – ma che cos’è? ???? Gli scienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT) sono rimasti sorpresi quando hanno scoperto un segnale radio che veniva emesso periodicamente “come un battito cardiaco”. pic.twitter.com/mdOa6ANdIs – ??????? Duncan K Blythes (@DunkenKBliths) 14 luglio 2022

La prima raffica radio veloce veramente ciclica

Ricorda che la maggior parte delle esplosioni radio veloci che i ricercatori hanno osservato finora lampeggiano per alcuni millisecondi prima di scomparire. Tuttavia, alcuni di essi sembrano essere ciclici. Lampeggia in modo casuale per alcuni giorni. Poi si fermò. prima di riprendere la trasmissione. Ma FRB 20191221A è il primo ad essere veramente ciclico.

qualcosa a cui pensare pulsar E alle stelle magnetiche che emettono lampi radiofonici via Lattea. o quasi. Perché FRB 20191221A è un milione di volte più luminoso! Probabilmente a causa di un meccanismo o di un evento che ha reso i flash estremamente luminosi per tre secondi. Proprio quando gli astronomi stavano sforzando le orecchie. Per saperne di più, i ricercatori avranno bisogno di ulteriori osservazioni sul nuovo FRB. E altri che arricchiranno la loro comprensione del fenomeno.