La Francia affronta la sfida dell’Italia a Montpellier

Questo martedì, 16 agosto (20:30), la Francia affronterà l’Italia al Sud de France nell’ambito della seconda partita di qualificazione per EuroBasket.

Dopo l’Olanda, tocca all’Italia. Il 7 agosto i Blues hanno iniziato i preparativi per EuroBasket. Una vittoria enfatica (89-65) contro la selezione olandese nel cuore della Kindarena di Rouen. Ma questo martedì è una sfida completamente diversa per gli uomini di Vincent Collette: uno shock contro l’Italia a bordo campo della Sud de France Arena di Montpellier.

Una competizione di prodotti che sembra una vendetta. Un anno fa, la Francia ha battuto l’Italia nei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo. Il rally è durato a lungo, ma alla fine i Blues hanno mostrato la loro superiorità (84-75). Un anno dopo, gli italiani hanno ancora i denti. Martedì, i Transalpins con gli occhi puntati su EuroBasket vorranno battere la squadra francese.

Vincent Collet sperimenterà

Un incontro in cui l’allenatore Vincent Collett punta ancora su Rudy Gobert ed Evan Fournier. In assenza di Nicolas Batum e Nando De Colo, i due fanno da capitani e leader di questa squadra francese. La loro prestazione contro l’Olanda lo ha mostrato bene La zona di difesa dei Knicks aveva 15 punti, mentre il pivot dei Minnesota Timberwolves aveva 12 punti e 9 rimbalzi.

Questa seconda partita di allenamento sarà anche un’opportunità per Vincent Collette per condurre una revisione della squadra. Uomini come Vincent Poirier, Theo Maliton, Elie Okobo o Thomas Hoertel potrebbero beneficiare di giocare più minuti nell’arena del Sud de France. Un incontro per negoziare meglio a livello fisico sarà a Montpellier due giorni dopo, dato che i vicecampioni olimpici in carica riceveranno il Belgio.