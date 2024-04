Cantautorato italiano – ZENIT

« Questa pratica, trasmessa oralmente da un insegnante al suo allievo, promuove l'integrazione collettiva e la memoria socioculturale. È un'espressione e un dialogo intergenerazionale il cui valore culturale è riconosciuto a livello nazionale e internazionale. »,

Dietro questi slogan senz'anima è doveroso riconoscere e accogliere con favore la decisione dell'UNESCO dello scorso dicembre di inserire la canzone italiana nel Patrimonio Immateriale dell'Umanità.

Di fronte a questa fine la nuova linea Alza il suo felice calice, Lascia fiorire la bellezza del bel canto. Coglie l'occasione per esplorare il rapporto speciale tra l'arte del canto e la lingua italiana.

Per convenzione sappiamo che il 1607, data della creazione dell'Orfeo da parte di Claudio Monteverdi, segna la nascita dell'opera. Che si tratti di ninne nanne, canzoni popolari o messe, Monteverdi non aspettò che l'umanità cantasse, ma Monteverdi ebbe il genio di concepire un genere teatrale che mettesse in scena il suo testo cantato. Tuttavia, l’Italia dominò il mondo della musica barocca nel XVII secolo, prima che il XVIII secolo vedesse l’emergere di Telemann, Bach e Händel a nord delle Alpi; Mozart dovette aspettare fino al 1791 per comporre la sua prima opera in tedesco con Il Flauto Magico, sebbene Bach avesse già composto le sue cantate e i suoi oratori in quella lingua.

A parte questo vantaggio storico, cosa garantisce il successo della lingua italiana nel campo dell'opera?

Innanzitutto l’italiano è una di quelle lingue in cui la trascrizione tra scritto e parlato è la stessa, il che significa che esiste un solo modo di leggere o scrivere una lingua. In francese, invece, questa trascrizione è equivalente; Ad esempio le parole Puoi, accampamento E Quando pronunciato allo stesso modo nella frase “ Polli del Convento del Convento “, pronunciamo la parola” Convento » In due modi diversi. Poi, a differenza del francese, l’italiano ha conservato la vocale finale con cui terminano quasi tutte le parole italiane (RomUNFirenzeeMilanoOH)

Inoltre, l’italiano alterna quasi sistematicamente consonanti e vocali, come ad esempio in Le Noz-ze di Fi-ga-ro. Tutto ciò, soprattutto la sua ricchezza di vocali, conferisce alla lingua italiana quella musicalità, che nel XVIII secolo Jean-Jacques Rousseau considerava la lingua francese inadatta alla melodia.

Contributo dei paesi di lingua tedesca alla cultura musicale nel mondo

A metà del Settecento, con la famiglia Bach, ebbe inizio l'eccezionale contributo dei paesi di lingua tedesca alla cultura musicale del mondo intero; Durerà più di due secoli e si concluderà solo con la morte di Richard Strauss nel 1949. Tuttavia, senza mettere in secondo piano la musica italiana, una sorta di emulazione contribuisce a fare del XIX secolo l'età d'oro dell'opera italiana, dominata dalle personalità di Rossini e Donizetti. , Bellini, Verdi e Puccini.

Insieme a questi compositori è opportuno citare i loro artisti, da Caruso a Pavarotti e le loro residenze, il Teatro San Carlo di Napoli, la sala lirica più antica del mondo, la Fenice di Venezia e la Scala di Milano.

È a loro che l’UNESCO è più goffamente e giustamente dedicata. Largo al Factome, Casta Diva, Sempre Libera, tante arie che confermeranno per sempre la fama dell'opera italiana. La domanda rimane: perché? Traviata E no Tannhauser Devo dire? Sì, il Bel Canto è commovente, evoca tenerezza e tristezza, disperazione ed eccitazione, porta una lacrima giocosa con la coda dell'occhio, sì, rivela tutto il fascino dell'Italia e della sua lingua, ma alla fine rimane la forza del destino.