Le password utilizzate dai belgi sono molto facili da indovinare: ecco quelle più comuni

Fino al 70% delle password più utilizzate quest’anno possono essere violate in meno di un secondo.

NordPass, una società di creazione e gestione di password, ha recentemente pubblicato i risultati di uno studio condotto in 35 paesi, incluso il Belgio. Si scopre che la maggior parte delle password più comuni in Belgio possono essere violate in meno di un secondo.

“Invece di migliorare le proprie abitudini di creazione delle password, gli utenti di Internet preferiscono attenersi a password preconfigurate. La password più comune in Belgio, “admin”, è nella maggior parte dei casi una password preconfigurata standard, che gli utenti di Internet non tollerano. di modificarlo”, conferma NordPass.

È stato inoltre riscontrato che le persone scelgono credenziali più deboli per i propri account di streaming, mentre vengono utilizzate più password richieste per proteggere i propri conti bancari.

Ecco le 20 password più utilizzate in Belgio nel 2023: