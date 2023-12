Google Deepmind fa un balzo in avanti di 800 anni nella fisica dei materiali!

Questo interesserà anche te [EN VIDÉO] Fisica: il plasma potrebbe rivoluzionare la produzione industriale La materia è solida, liquida o gassosa, ma esiste un quarto stato…

In molti campi, l’intelligenza artificiale fornisce un notevole impulso all’intelligenza artificiale GoogleGoogle Deepmind viene a dimostrarlo ancora una volta. Avete appena salvato 800 anni alla scienza creando nuovi materiali dal potenziale rivoluzionario. Questo è lo strumento Reti di grafici per l’esplorazione dei materiali (GNoME) di Deepmind è responsabile. I suoi algoritmi hanno scoperto 2,2 milioni di nuovi cristalli inorganici e ne hanno identificati 380.000 come i più stabili. Da questo elenco di materiali stabili, i ricercatori hanno iniziato a sintetizzarli. Senza questa intelligenza artificiale sarebbe stato necessario condurre infiniti esperimenti per indagare su come sono stati creati questi materiali. Questo supporto di GNOME ha già contribuito a produrne 736 nei laboratori di ricerca di tutto il mondo.

Laboratorio indipendente per la raccolta dei materiali

Tra questi candidati troviamo materiali che potrebbero portare ad una rivoluzione SuperconduttoriSuperconduttoriIL SupercomputerSupercomputer E batterie per aumentare l’efficienza dei veicoli elettrici. Tra queste scoperte ci sono 52.000 nuovi composti simili al grafene. Un altro esempio: 528 possibili motori perioniioni LitioLitio Che può essere utilizzato per migliorare le prestazioni della batteria. Il team di Deepmind ha anche collaborato con Berkeley Lab per creare un Laboratorio Ciò consente a questi nuovi cristalli di essere sintetizzati in modo automatizzato e indipendente. I robot di questo laboratorio sono già stati in grado di produrre 41 di questi nuovi materiali.