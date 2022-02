le parcours natura retrouve la santé

Lors de la précédente mandature, Stéphane Barthélémy avait imaginé une remise en état. Sa successeure Dominique Ambert, adjointe aux sport e associazioni sportive, a fait bouger les lignes, épaulée par une commission mobilisée e sérieusement aidée par les services Techniques dont elle loue aujourd’hui l’engagement. Ainsi, le parcours santé reprend vie en 2022. Il ne sera ouvert qu’à la mi-mars mais, déjà, des curieux s’y sont intéressés. La démarche a du sens.

Sportive et ludique

« Nous ajoutons cinq nouveaux agrès, explique Dominique Ambert, et nous en avons déplacé ou rénové cinq autres, ce qui nous permet d’œuvrer de manière responsable et d’economiser de l’argent. » Car si l’usage des appareils reste gratuit, il budget de l’installation s’élève tout de même à 15 000 euro. « C’est un parcours sportif et ludique, ouvert à toutes les générations, enfants, adult, petits-enfants et grands-parents, sportifs aguerris ou du dimanche», ajoute l’élue. En tout, un parcours de 1 000 mètres, totalment libre d’accès, sans nécessité sanitaire particulière, et surtout implanté dans uno spazio naturale protetto qui constitue à lui seul une valeur ajoutée inestable.