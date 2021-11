Le grida di disprezzo di Dominique Farrugia per la PWD: “La rabbia esiste perché la vivo quotidianamente”

Influenzato dalla sclerosi multipla, Dominique Farrugia è venuto a presentare il suo libro You Never Left Me, in cui si occupa quotidianamente della sua disabilità.

Di fronte al ministro di Stato francese per le persone con disabilità, Sophie Clozel, l’attore e regista non è riuscito a contenere la sua rabbia: “Apriamo il dibattito sui disabili. Non è abbastanza aperto, lo sai bene quanto me. Quanti sono disoccupati, quanti non possono lavorare, prendere la metro…”, si riferisce a.

E il ministro ha risposto:Il tasso di disoccupazione è finalmente sceso per le persone con disabilità. Non nego che abbiamo problemi ma siamo in una dinamica.“

Poi arriva la questione dell’ultima campagna del governo francese sulla disabilità. Quanto a Dominique Farrugia, chiaramente non va abbastanza lontano e questo gli fa sganciare subito i cardini.: “La rabbia c’è perché la vivo ogni giorno. Perché mi sconvolge, perché mi fa incazzare con la vita che potrei avere se non avessi qualcuno che mi aiutasse a camminare sul marciapiede perché il marciapiede è troppo alto, se io non potevo prendere l’ascensore perché è così piccolo. Andiamo oltre “, Il comico 59enne sollecita.