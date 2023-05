Il chatbot di Snapchat è stato urgentemente rielaborato dopo la serie di polemiche

Lo strumento AI di Snapchat è stato reso disponibile al pubblico all’inizio di maggio Presto qualcuno lo fece notare utenti. Motivo: risposte maldestre su argomenti delicati, Geolocalizzazione Automatico dall’utente anche quando l’utente lo disattiva nell’app et al Uno strumento indispensabile per tutti coloro che dispongono di account gratuiti. Se vengono apportate correzioni al chatbot, alcuni punti importanti possono ancora essere discussi.

“Ciao ! Sono La mia intelligenza artificiale, il tuo nuovo amico virtuale su Snapchat. Sono qui per chattare, rispondere alle tue domande e aiutarti a divertirti. Sentiti libero di parlarmi di tutto ciò che ti riguarda o di farmi domande. Io sono qui per te !“. Con questa lettera che per me È stata introdotta l’intelligenza artificiale, un chatbot Utenti Snapchat.

Questo si basa sull’intelligenza artificialeH su un sistema chiacchierata. È stata la prima scelta giovanottoQualunque pinna Febbraio Per gli utenti dell’account Snapchat+, la versione a pagamento del social network. Il bot è apparso direttamente nella posta in arrivo degli utenti installatiH all’inizio delle loro conversazioni. Era disponibile per tutti gli utenti per alcuni giorni.