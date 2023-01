Le dimissioni del capo Fu

Il CEO di Voo si dimetterà a metà febbraio. Christopher Tragio sarà sostituito da Eduard Rodriguez.

ilL’attuale CEO di Voo, Christopher Tragio, si dimette dalla sua posizione “per affrontare una nuova sfida professionale” e sarà sostituito dall’attuale CFO dell’azienda, Edward Rodriguez, ha annunciato la società lunedì.







Il franco-americano Christopher Tragio è arrivato alla guida di Voo nell’agosto 2020, nel pieno della pandemia di Covid-19, ricorda l’operatore di telecomunicazioni vallone. Christopher Tragio è stato in grado di ottenere una crescita e una redditività significative in condizioni difficili.In particolare, ha lanciato il piano GIGA, che mira a offrire velocità di 1 Gbps a tutti i clienti Voo, ma ha anche sviluppato l’offerta digitale di Zuny.

Edward Rodriguez, l’attuale Chief Financial Officer, è stato selezionato dal Consiglio di amministrazione per succedergli martedì 17 gennaio 2023. Dopo un periodo di consulenza, Edward Rodriguez ha ricoperto privatamente incarichi di direzione generale presso WBCC e Be tv, prima di entrare a far parte del Finance Dipartimento di Voo come Chief Financial Officer. “Nel suo nuovo ruolo di CEO, guiderà in particolare Voo nella sua transizione verso l’acquisizione da parte di Orange Belgium, un processo ancora soggetto a mandato da parte della Commissione Europea”, conclude l’operatore.