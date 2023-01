Hanno fatto un buon affare, hanno pensato: “Dovevamo pagare 1.551 euro in due settimane!”

Joss ha prenotato la sua vacanza al Center Parcs prima che il Covid gli impedisse di partire. Poi, quando è riuscito a prenotare di nuovo il suo volo, non ha più voluto partire. Così ha venduto i suoi biglietti per il parco su 2emain.be. È qui che Peter e Kim si imbattono nell’allettante pubblicità e decidono di concedersi questa breve vacanza in famiglia.

“Qualche settimana prima della nostra vacanza, ho chiesto a Center Parcs se la nostra prenotazione poteva essere modificata. In effetti, i documenti di viaggio che abbiamo ricevuto mostravano che avevamo prenotato un alloggio per otto persone. In realtà era troppo grande per la nostra famiglia di tre persone. Hanno modificato nostra richiesta. Siamo andati. A maggio e ci siamo trovati benissimo.”