Sup’Armor a Saint-Brieuc: sanità e formazione sociale scongiurate

Nel suo taccuino vengono menzionati solo due nomi: “Nel corso di due anni, abbiamo visto chiaramente che il numero di candidati alla professione di assistente sta diminuendo”, afferma Laurence Le Gall, coach del dipartimento “IFAS” di Jean Liceo Moulin. La scuola è a Saint-Brieuc. In precedenza avevamo una lista d’attesa. Oggi stiamo lottando per trovare i nostri 30 studenti.

Questo sabato, 16 dicembre, mentre il Centro Congressi ed Esposizioni di Saint-Brieuc si riempiva di studenti delle scuole superiori venuti a trovare quello che cercavano tra i 250 corsi offerti dal Sup’Armor Expo, alcune situazioni non hanno funzionato. Ciò vale soprattutto per le professioni sanitarie e socio-assistenziali.

la ragione ? Il Covid ha scoraggiato molti giovani dall’esercizio di queste professioni, la realtà di dover lavorare di sera e nei fine settimana, il reddito non necessariamente all’altezza, ma anche il basso profilo di alcune professioni, come quella di badante. Un lavoro che ti permette di trovare facilmente lavoro dopo tredici mesi di formazione.

Accompagnata dalla madre, Ninon, 16 anni, in prima classe a Guingamp, si ferma per informarsi sulla piattaforma Laurence Le Gal. Ma si chiede subito se ci siano modi per tornare agli studi infermieristici in seguito. Un modo di prendersi cura senza richiedere direttamente tre anni di formazione per diventare infermiere.

Casting pessimi con Parcoursup?

Dirigiti all’ala dell’Istituto di formazione infermieristica. “Abbiamo meno persone rispetto all’anno scorso. Sentiamo che c’è meno interesse per la professione, analizza Aline Michel, infermiera e formatrice. Questo è anche il caso dei nostri studenti. Dei 110 studenti del primo anno, una ventina di studenti hanno ha smesso di funzionare…”

Per lei è legato alla mancanza di impegno, alla mancanza di conoscenza della professione, ma anche del parkoursub. Con questa piattaforma i concorsi con colloqui sono stati sostituiti da un portfolio con buoni voti e una lettera di presentazione… «A volte scritta dalla madre o dall’intelligenza artificiale. Alcuni studenti delle scuole superiori inseriscono questa formazione sulla piattaforma per impostazione predefinita in modo da non ritrovarsi con nulla. Ciò crea errori di assunzione. Abbiamo 6.000 candidati per 700 posizioni, ma siamo onesti, non tutti sono qualificati per il lavoro.

Askoria, presentata da Jonathan Bedner e Nathalie Seven al Sup’Armor, registra un forte calo di richieste da tre anni. (Le Telegram/Enora Hurtbez)

Anche il settore sociale soffre