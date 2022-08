L’avventura horror di Alberto Nonino ai Mondiali U20 di atletica leggera: l’italiano finisce ultimo nei 400m… perché il suo pene gli spunta fuori dai pantaloncini. Il giovane italiano ha avuto problemi con l’attrezzatura durante questo evento di decathlon.











lI Campionati Mondiali U20 di atletica leggera sono attualmente in pieno svolgimento a Cali, in Colombia. Tra tutte le discipline di questi mondi c’è il decathlon, a cui partecipa Alberto Nonino. Dopo quattro eventi, il 18enne italiano si trovava in un tristissimo 17° posto, a più di 500 punti dal leader. Tuttavia, il campione italiano di decathlon U20 ha cercato di riprendersi negli eventi successivi, a partire dai 400 m. E questo senza contare i suoi pantaloncini, che ovviamente sono un po’ corti…

Nonino, che è stato bravo all’inizio di questa gara, avrà qualche problema all’inguine. Infatti, quando l’italiano era al completo, il suo pene era semplicemente… fuori dai pantaloncini! Ha fatto del suo meglio per rimettere tutto a posto prima che le parti interessate chiave raggiungessero il ritardo causato dall’incidente alla rampa. Gli sforzi sono stati ripagati quando il giovane è tornato in testa. Prima che i suoi genitali ricomincino a funzionare. Un nuovo tentativo di evasione che ha alimentato le speranze di vittoria di Alberto Nonino. Quest’ultimo ha quindi rallentato sul rettilineo di casa, volendo (logicamente) evitare un altro incidente.







Scelta sbagliata dei pantaloncini? C’è un problema con il suo design? Hai dimenticato la biancheria intima? Solo l’italiano sa cosa abbia causato un simile incidente. Ma, come ha spiegato sui social, non si aspettava una reazione del genere… “È stato ovviamente un incidente, conosco la reazione che ha provocato. Provo a riderci sopra ora, ma mi sono sentito davvero male. Sono grato alla mia famiglia e ai miei amici che mi hanno aiutato in questa prova. Le persone non si rendono conto del danno che può fare a una persona altamente sensibile…”