L’attore Julian Sands è scomparso dopo un’escursione in California

La polizia della contea di San Bernardino ha dichiarato che l’attore britannico Julian Sands, noto per i suoi ruoli in film e molte serie americane, è scomparso da venerdì dopo aver fatto un’escursione in una zona montuosa della California. La ricerca ha dovuto essere interrotta a causa del maltempo e della minaccia di una valanga. Saranno schierati droni.

L’attore stava facendo un’escursione nella zona intorno al Mount Baldy, una montagna alta 3.070 metri nel sud della California, a est di Los Angeles. Tuttavia, le autorità locali hanno avvertito i potenziali pedoni di “Condizioni sfavorevoli e pericolose“A causa dei forti venti che hanno trasformato la neve in ghiaccio. Nelle scorse settimane due escursionisti hanno perso la vita nella stessa zona dopo essere caduti.

La California è stata afflitta per diverse settimane da forti tempeste invernali che hanno causato frane, valanghe e inondazioni. Julian Sands vive vicino a Hollywood ed è stato descritto dai media come un escursionista di montagna. L’attore è noto per i suoi ruoli in diverse serie TV americane come “Smallville” e “Elementary”, così come in diversi film (“Millennium”, “Ocean’s Thirteen” …).