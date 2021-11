L’attore francese Ari Abetan è stato accusato di stupro e posto sotto controllo giudiziario

L’attore Ari Apetan, noto soprattutto per la sua interpretazione nelle commedieChe cosa abbiamo fatto al buon Dio?“, è stato incriminato martedì per stupro dopo le accuse di una donna e l’ha messa sotto controllo giudiziario, si apprende da una fonte giudiziaria.

L’attore di 47 anni è stato arrestato domenica e detenuto presso la stazione di polizia del 1 ° distretto della polizia giudiziaria a Parigi.

Il giorno prima, sabato sera, una giovane donna con cui aveva una relazione intima ha sporto denuncia contro di lui per atti di stupro.

La fonte giudiziaria ha affermato che dopo 48 ore di fermo di polizia, Ari Apetan è comparso davanti a un giudice investigativo, che è stato accusato (incriminato) di accuse di stupro e posto sotto controllo giudiziario.

Ari Abetan sfida i fatti

I fatti avrebbero dovuto svolgersi sabato sera a casa dell’attore nell’8° arrondissement della capitale, vicino agli Champs-Elysees, secondo il sito web di Point.

La 23enne accusa l’attore di avergli imposto pratiche sessuali a cui lei non avrebbe acconsentito, cosa a cui si oppone, e fa il punto.

Il suo avvocato è stato contattato e martedì pomeriggio non è stato possibile raggiungere il suo avvocato.

Ari Abetan, che ha esordito sul palco con spettacoli comici, è noto al grande pubblico per il ruolo di genero di Christian Claver nella trilogia”Che cosa abbiamo fatto al buon Dio?Scritto da Philip Chaufferon.

Arthur trasmetteva su TF1 e ha anche recitato in film per la TV, tra cui “impara ad amartiA Stephanie Bilonka per Trisomy 21, presentato al Luchon Festival nel 2020.

Il comico Ari Appetan si esibirà sul palco con il suo nuovo spettacolo solista a partire da dicembre.Oh veramente‘, prima di un tour in Francia fino al 2023.