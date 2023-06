Kate Middleton, alto profilo al Royal Ascot

I tanto attesi Principe e Principessa del Galles hanno partecipato per la prima volta alle Royal Ascot Races questa settimana, venerdì 23 giugno. Accompagnati dalla principessa Beatrice e dal marito Edoardo Mapelli Mozzi, Kate Middleton e il principe William sono arrivati ​​all’evento in carrozza trainata da cavalli.

L’assenza di Meghan e Harry al Royal Ascot è un “sollievo” per la famiglia reale

Come al solito, Kate Middleton ha suscitato molto scalpore quel giorno. Un look glamour in rosso, firmato da uno dei suoi stilisti preferiti, Alexander McQueen. Indossava un abito con scollo a V e cappello abbinato di Philip Treacy. La duchessa di Cornovaglia ha vestito il suo vestito con décolleté abbinate e orecchini d’oro di Sezane.

Questa uscita segna la prima corsa di Kate Middleton come Principessa del Galles, dalla morte della regina Elisabetta II e dall’incoronazione di suo suocero, re Carlo III.

molteplici impegni

Se la madre di George, Charlotte e Louis (9, 8 e 5 anni) non può partecipare ai giorni di gara precedenti, è a causa dei suoi impegni personali. Tre giorni fa era presente alla riapertura della National Portrait Gallery.

Tuttavia, Kate Middleton risponde sempre agli eventi ufficiali. Così, in abito bianco a pois neri, la Contessa di Chester si è recata alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera il 19 giugno. Due giorni prima aveva partecipato a Trooping the Colour.

