Due anni di pandemia: dov’è la scienza? | Corona virus

Omicron, la variante che ha cambiato tutto

Comprendere la variabile Omicron Foto: CBC/Ivan Mitsui/Ivan Mitsui

La variante Omicron ha prevalso nel novembre 2021. La sua rapida diffusione ora minaccia i sistemi sanitari nazionali e confonde le carte quando si tratta di uscire dalla crisi.

Omicron ha attirato l’attenzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) quando è apparso per la prima volta in Sud Africa e Botswana a causa della sua sequenza genetica. Questa variante contiene un numero anormalmente elevato di mutazioni – una cinquantina – rispetto al virus originale. In confronto, la variante delta ne ha circa quindici.

Gli esperti sono interessati a dove si verificano queste mutazioni. La maggior parte di essi si trova sulla punta, che è una proteina sulla superficie del virus. L’altezza consente al virus di attaccarsi e infettare le cellule.

Le mutazioni al culmine del virus aiutano a sopprimere parzialmente il sistema immunitario, anche nelle persone vaccinate. Inoltre, Omicron si diffonde molto più velocemente del virus originale e delle sue altre varianti. Al contrario, i dati attuali indicano che l’omicron provoca un’infezione meno grave perché contamina le cellule in modo diverso.

Diversi studi preliminari mostrano che questa alternativa lotta per infettare i polmoni. Si svilupperà soprattutto nel tratto respiratorio superiore. Questo fatto contribuirebbe alla spiegazione di diversi fenomeni. Il virus è più concentrato nel naso e nella gola, fa meno danni e si trasmette più facilmente.

Una cosa resta certa: i vaccini aiutano l’organismo a difendersi dall’Omicron quando è infetto e riducono la prevalenza di forme gravi di COVID-19.

Inoltre, secondo lo studio sudafricano, le persone con la variante Omicron hanno gli anticorpi necessari per contrastare il ceppo delta.

L’onda Omicron può quindi frenare le varianti più potenti e aiutare a costruire una certa immunità nella popolazione.

La probabilità che il COVID-19 alla fine scompaia è bassa, ma l’epidemia non durerà per sempre. Se la trasmissione diminuisce e si stabilizza per un periodo sufficientemente lungo, la malattia sarà dichiarata endemica, insieme a raffreddore e influenza.

Vaccinazione dei bambini: domande ed esitazioni

Perché vaccinare i bambini? Foto: Getty Images

Il 19 novembre, Health Canada ha dato il via libera all’uso del vaccino Pfizer-BioNTech di grado farmaceutico nei bambini. Da allora, circa il 39% dei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni ha ricevuto le prime dosi del vaccino COVID-19. In Quebec, questo tasso è del 56%.

Attualmente, molti genitori sono ancora riluttanti a vaccinare i propri figli anche se i rischi a cui sono esposti sono descritti come bassi. Questi genitori hanno delle domande. I loro figli ne trarranno davvero beneficio? Dovrebbero essere vaccinati per il bene della società? Come potrebbe la maggior parte degli esperti raccomandare questo nuovo vaccino con tale certezza nonostante il senno di poi?

Dovresti sapere che nel prendere la loro decisione, gli esperti hanno considerato in particolare gli studi di fase 1-2 e 3 condotti dal rispettivo farmacista, sulla qualità del vaccino e sul suo processo di fabbricazione.

Sulla base di questi dati, essi [Santé Canada] Considerare il vaccino sufficientemente efficace e sicuro da poter essere somministrato o somministrato ai canadesi Spiega Caroline Quach, capo dell’Unità di prevenzione e controllo delle infezioni del CHU Sainte-Justine.

Tuttavia, non è Health Canada a decidere se il governo dovrebbe raccomandare il vaccino per i bambini e la dose.

Queste decisioni vengono prese da scienziati indipendenti che rianalizzano i dati e si formano la propria opinione.

Per consigliare il governo federale, il National Immunization Advisory Committee (NACI) comprende una quindicina di esperti indipendenti. In Quebec, un altro gruppo (il Comitato per l’immunizzazione del Quebec) di una quindicina di scienziati indipendenti sta facendo lo stesso lavoro. Il dottor Kwash è uno di loro.

« Quando i comitati consultivi considerano questi problemi, guardiamo davvero a tutti gli aspetti della moneta. » – Citazione da Caroline Quach

Il loro compito è determinare se i bambini traggono beneficio diretto dal vaccino perché le complicazioni del COVID-19 sono molto rare nei giovani.

Per ora, tutto indica che i noti benefici per la salute a breve termine superano i rischi del vaccino. Ma per quanto riguarda gli effetti a lungo termine?

Il pediatra del CHU Sainte-Justine, il dottor Elie Haddad, conferma che è possibile avere una reazione immunitaria sfortunata durante l’iniezione del vaccino, ma non ha mai notato effetti collaterali a lungo termine.

Tuttavia, queste informazioni sono per i vaccini convenzionali e non per i vaccini mRNA. Tuttavia, il funzionamento di questi vaccini di nuova generazione rassicura gli esperti.

« Quando si confronta un virus con un vaccino e si capisce come funziona, non si può mai dire: preferirei combattere il virus. » – Citazione da Eli Haddad

Durante l’infezione, il bambino riceve coronavirus completi e attivi, con una ventina di tipi di sequenze di RNA distinte, che consentono al virus di entrare nelle sue cellule e moltiplicarsi.

Quando si tratta del vaccino a RNA messaggero, si inietta un piccolo pezzo di quel virus, uno dei suoi RNA messaggeri, che quindi consente alle cellule di produrre un altro piccolo pezzo del virus, le punte. Questa sottomissione del picco al sistema immunitario gli insegna quindi a riconoscere il virus.

Questa tecnologia è stata esaminata per decenni da scienziati di molte discipline.

Non ho sentito i miei colleghi dirci: siamo davvero preoccupati tra 10 anni, 15 anni, 20 anni Caroline Quach conferma. Nessun avvertimento da parte degli oncologi, perché per provocare il cancro sono necessari stimoli dannosi a lungo termine, ad esempio nel caso del fumo.

Quindi il Comitato per l’immunizzazione del Quebec ha deciso all’unanimità: i benefici del vaccino superano i rischi. Questo comitato è giunto alla stessa conclusione della sua controparte federale, Health Canada, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

« Quando vedo quanto siano intense, intelligenti e ben funzionanti queste discussioni, mi rassicura totalmente. La probabilità che tutte queste commissioni sul pianeta dicano la stessa cosa e la stessa cosa sia sbagliata, è prossima allo zero. » – Citazione da Eli Haddad

Inoltre, la commissione ha scelto di raccomandare al governo Per somministrare il vaccino ai bambini invece di vaccinare i bambini , che è una raccomandazione meno solida di quella dei gruppi di età più avanzata.

Non c’è nulla di prescrittivo in questa raccomandazione. Abbiamo assicurato che il vaccino non sarà vincolato al passaporto vaccinale, proprio perché il beneficio diretto per un bambino non è lo stesso del beneficio diretto della vaccinazione per una persona di età pari o superiore a 65 anni. Note di Caroline Quach.

Baxlovid, un trattamento efficace contro la malattia

L’azienda farmaceutica Pfizer ha creato un trattamento antivirale in grado di trattare i sintomi del COVID-19 a casa. Health Canada deve prendere una decisione entro la fine di gennaio in merito alla sua commercializzazione. L’agenzia statunitense per i medicinali (FDA) l’ha approvata lo scorso dicembre.

Come funziona questo medicinale? SARS-CoV-2 ha bisogno di noi per riprodursi. Quando entra nelle cellule, il suo materiale genetico viene trascritto in una proteina a catena lunga che viene poi tagliata in più pezzi. Le forbici sono un enzima chiamato proteasi.

Per fermare lo sviluppo del virus, una molecola sviluppata da Pfizer blocca l’azione di questa proteasi. Impedisce la corretta formazione delle proteine ​​virali e quindi la produzione di nuovi virus.

Questo trattamento, chiamato Paxlovid, comprende una seconda molecola antivirale, usata anche contro l’HIV, che rallenta l’eliminazione della prima per prolungarne l’azione.

Lo studio clinico Pfizer è stato condotto su persone non vaccinate.

Quasi 1.000 adulti di età pari o superiore a 60 anni o con almeno un fattore di rischio per gravi complicanze da COVID-19 hanno ricevuto il farmaco dopo aver sviluppato i sintomi; Altri 1.000 adulti hanno ricevuto un placebo. Almeno 66 persone che hanno ricevuto un placebo hanno richiesto il ricovero in ospedale a causa del COVID; 12 di loro sono morti. Solo 8 persone che hanno ricevuto cure hanno richiesto il ricovero.

Quindi assumere la molecola ridurrebbe il rischio di ricovero dell’88%.

Dalla pandemia all’endemico

All’inizio dell’epidemia, l’arrivo della vaccinazione SARS-CoV-2 è stata spesso la risposta alla crisi. Tuttavia, la copertura vaccinale irregolare del pianeta e la capacità del virus di mutare hanno rovinato le acque, mentre la portata meteorica di Omicron ha ridotto in cenere quella speranza.

Oggi il consenso scientifico tiene insieme: il virus è qui per restare. In altre parole, diventerà endemico. SARS-CoV-2 sarà quindi il quinto coronavirus, insieme agli altri quattro coronavirus che causano il comune raffreddore.

Questa malattia diventerà quindi meno letale e più prevedibile dell’influenza stagionale. Gli esperti più ottimisti ritengono che questa transizione potrebbe avvenire entro il prossimo anno. Ma come determiniamo quando avverrà il passaggio dalla pandemia all’endemicità? Non esiste uno standard scientifico esatto o una definizione universale.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention negli Stati Uniti, si dice che un virus sia endemico quando è costantemente presente in una popolazione con un tasso di infezione relativamente prevedibile e una circolazione costante del virus. Per raggiungere questo obiettivo, la malattia deve raggiungere una qualche forma di equilibrio con l’immunità di gregge della popolazione.

Questa forma di immunità può essere ottenuta attraverso la vaccinazione o l’infezione. Quindi sarà sufficiente per prevenire il picco di diffusione ma non sufficiente per fermare la contaminazione. Questa immunità può indebolirsi nel tempo o essere interrotta da mutazioni nel virus.

Questa situazione è molto diversa dall’attuale cosiddetta situazione pandemica, in cui grandi gruppi rimangono privi di immunità, che continua a consentire focolai di malattie e gettano ripetutamente i sistemi sanitari nella tempesta.

Nel XX secolo, l’umanità ha vissuto molte epidemie che hanno portato a questa trasformazione. Ad esempio, l’influenza spagnola del 1918, dopo tre ondate mortali, divenne un’influenza stagionale endemica ed è ancora presente oggi.

Attualmente, sempre più paesi parlano di un’imminente transizione verso una fase endemica, soprattutto dopo l’arrivo della variante Omicron. Poiché questa variante infetta la popolazione ad alta velocità, accelera anche la loro immunizzazione.

Quindi l’arrivo del colono incombe. Ma la strada per l’insediamento non sarà necessariamente facile: può ancora prendere svolte improvvise. Ad esempio, l’emergere di nuove varianti che sfuggono alla nostra immunità e sono più virulente può causare nuovi picchi di mortalità.