Buone notizie sul piano L'Apple MacBook Air M2 è già in vendita a 150€ in prevendita presso questo rivenditore francese!

I saldi sono alle porte, ma alcuni commercianti hanno deciso di giocare d'anticipo proponendo offerte in anteprima. Ora puoi usufruire dell'Apple MacBook Air M2 a un prezzo molto interessante!

Per prepararsi adeguatamente ai saldi, Fnac ha deciso di riservare ai propri iscritti una bella sorpresa con speciali promozioni in anteprima!

Adesso è il momento giusto per acquistare l'Apple MacBook Air M2 perché è già sceso al -12%. Si passa quindi da 1.299€ a 1.149€, con un risparmio di 150€.

Apple MacBook Air M2: potenza e leggerezza che puoi portare con te ovunque

Con il chip M2 la potenza è lì

Il MacBook Air è dotato del chip M2 interno di Apple. Qui ha una CPU a 8 core e una GPU a 10 core che il tuo computer sarà in grado di utilizzare in modo efficiente in base alle tue esigenze. Grazie alla sua potenza, puoi lavorare facilmente ovunque tu sia. Sarà quindi possibile utilizzare flussi video ProRes 4K o anche 8K senza difficoltà. E, naturalmente, saranno disponibili anche i videogiochi.

Bella qualità dell'immagine

Con una diagonale di 13,6 pollici, il MacBook Air ha un display Liquid Retina di alta qualità. Tiene conto della gamma cromatica P3 e introduce la tecnologia True Tone. In termini di luminosità, può raggiungere i 500 nit.

Molto leggero e sottile!

MacBook Air è il computer perfetto per lavorare ovunque tu sia. È molto leggero, pesa solo 1,24 kg. Il suo spessore è molto ridotto a soli 1,13 cm. Potremmo anche dirti che entra perfettamente nella borsa e non ti appesantisce per niente!

Il MacBook Air di Apple è il computer per chi vuole poter lavorare ovunque, anche su compiti di programmazione molto impegnativi. Con il suo bellissimo display, il potente chip M2 e il peso ultraleggero, è una vera risorsa per chiunque lo possieda.

Vedi il MacBook Air M2 a -150 euro da Fnac

