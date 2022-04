l’annonce choc dell’attore Jim Carrey

Actuellement à l’affiche de « Sonic 2 », Jim Carrey promozione della maratona est en plein. Dans un entretien pour Access Hollywood, l’acteur culte des années 1990 et 2000 («Le Grinch», «The Mask», «The Truman Show», «Bruce Tout-Puissant», «Ace Ventura») s’est laissé aller à quelques confides assez inattendes. « Eh bien, je vais prendre ma retraite », at-il lâché. «Oui, probabile. Je suis vraiment sérieux. » Le jeune séxagénaire an ensuite reconsidéré la question, en déclarant: « Si les anges m’apportent un scénario en or, qui va marquer le public à coup sûr, je pourrais continuer, mais là, je fais une pause. »

On se rappelle que Jim Carrey a connu une longue phase dépressive au cours de sa carrière. Aujourd’hui, il semble à nouveau lassé par il cinema, mais il s’est trouvé de nouvelles passions. « J’aime ma petite vie tranquille. Je fais de la peinture et je m’adonne à une vie spirituelle que j’adore. Et je vais vous dire une ha scelto qu’aucune célébrité n’osera jamais dire : ‘J’en ai assez. J’en ai assez fait. Je n’en peux plus», at-il conclu.

Cette annonce choc intervient quelques jours après celle de Bruce Willis, qui lui, an annoncé la fin définitive de sa carrière, en raison de ses problèmes de santé. En effet, l’acteur souffre d’aphasie, un trouble du langage qui impacte ses capacités cognitives.