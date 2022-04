«Les expert se sont trompés sur toute la ligne»

En plus d’avoir les réseaux sociaux qui se déchaînent sur vous, vous ressortez divorcé de l’expérience «Marie al primo posto». Vous rimpianto d’avoir participé à l’émission ?

Franchising, mi dispiace. J’avais donné beaucoup de critères aux expert… J’ai lu dans le Ciné-Télé-Revue que Nathalie a dit que son age me posait problème, ce n’est pas du tout le cas. Toutes mes ex ont pratiquement mon âge. Par contre, j’avais dit que je ne voulais pas une femme plus grande. Nathalie, avec ses talons, fatto 1m90. J’étais mal à l’aise, je ne savais pas quoi faire, ce n’était pas du tout ce que j’attendais physiquement. C’est surtout la taille qui m’a fort dérangé. Sur les photos, elle est plus grande que moi, je ne supporte pas ça. La produzione le savait. Gli esperti se sont trompés sur toute la ligne. Je voulais quelqu’un de ma région, elle est à Hal, a 155 km de chez moi. C’était inconcevable d’avoir una relazione a distanza.

Vous rimpianto d’avoir dit “oui” ?

Oi. Je rimpianto aussi d’être parti en voyage de noces.

Vous l’avez dit aux expert que vous ne vouliez pas partir en voyage de noces?

Oi. Ils m’ont dit qu’il y avait des compatibilités et qu’il fallait voir sur le long terme. Mais à long terme… faut quand même réfléchir que c’est une Certaine distance, que j’ai mon travail, mes amis… Je ne compends pas. J’aimerais aussi dire qu’on m’a prévenu la veille du mariage que j’allais avoir une oreillette car toute la cérémonie se fait en néerlandais. Je suis tombé sur le cul, je me suis dit que ma famille n’allait rien comprendre, c’est pour ça qu’il y avait un super malaise au moment de la cérémonie.

Aujourd’hui, vous avez envie de retrouver l’amour, si ce n’est pas déjà fait ?

Ça fait six mois que l’émission est terminée, donc oui, j’ai des contact, je ne vais pas rester seul toute ma vie.