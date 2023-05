Solo una persona con un alto QI sarebbe in grado di risolvere molto rapidamente questa aritmetica

Mettilo alla prova con sfide come quella che ti offriamo oggi, che ti consentono di mettere alla prova il tuo ingegno e il tuo intuito a casa.

Facile vero? Concentrati e prova a sfidare i tuoi amici o colleghi con gli enigmi di questi numeri che ti sembrano incomprensibili. Ti avvertiamo: solo poche persone sono in grado di risolvere questo enigma, quindi non scoraggiarti se non riesci a risolverlo.

Il cervello di un matematico: un cervello specifico?

Forse lo sai, ma la capacità di comprendere la matematica è insegnata dalla scienza. I ricercatori si sono già chiesti se insegnanti di matematica e geni della matematica potessero nascere con un vantaggio biologico?

Per esplorare questa possibilità, uno studio ha cercato di determinare se le abilità matematiche di una persona fossero collegate alla concentrazione di due neurotrasmettitori chiave coinvolti nell’apprendimento. I neuroscienziati cognitivi dell’Università di Oxford nel Regno Unito hanno esaminato i livelli di GABA e glutammato nel cervello per vedere se questi neurotrasmettitori potessero prevedere le future capacità computazionali. GABA e glutammato sono due amminoacidi presenti in natura che svolgono ruoli complementari: il primo inibisce o riduce l’attività dei neuroni, o dei neuroni, nel cervello, e il secondo li rende più attivi. I loro livelli fluttuano per tutta la vita.

Abbiamo anche allegato la soluzione ma non imbrogliare, leggila solo dopo aver provato a rispondere!

La maggior parte degli utenti che cercano di risolverlo non fornisce la risposta corretta. e quelli con un QI superiore a 140.

qual è la risposta :

Come potete vedere dall’immagine allegata in cima alla pagina, le sfide di oggi prevedono una serie di link che a prima vista sembrano folli.

La logica è chiaramente nella mente dei creatori di puzzle e sta davvero a te scoprirlo!

Metodo numero 1

Il primo modo consiste nell’aggiungere il risultato dell’operazione precedente all’operazione successiva. Otteniamo così:

1 + 4 = 5

5 + (2 + 5) = 12

12 + (3 + 6) = 21

In questo modo otteniamo: 21 + (8 + 11) = 40 Quindi? = 40

Metodo numero 2

In questo secondo metodo scientifico si propone di aggiungere all’operazione la moltiplicazione. Più precisamente, è necessario, oltre all’addizione, moltiplicare il secondo numero per il primo. Otteniamo così:

1 + (4 x 1) = 5

2 + (5 x 2) = 12

3 + (6 x 3) = 21

In questo modo otteniamo: 8 + (11 x 8) = 96 Allora? = 96

Ci possono essere semplicemente due risposte corrette. Solo che secondo Randall Jones ce n’è solo uno. Quindi cosa è corretto?

Se usiamo il metodo 1

1 + 4 = 5

5 + (2 + 5) = 12

12 + (3 + 6) = 21

21 + (4 + 7) = 32

32 + (5 + 8) = 45

45 + (6 + 9) = 60

60 + (7 + 10) = 77

Se calcoliamo l’ultima operazione, otteniamo: 77 + (8 + 11) = 96 e non 40 come all’inizio.

Se usiamo il metodo 2

1 + (4 x 1) = 5

2 + (5 x 2) = 12

3 + (6 x 3) = 21

4 + (7 x 4) = 32

5 + (8 x 5) = 45

6 + (9 x 6) = 60

7 + (10 x 7) = 77

L’ultima operazione che troviamo: 8 + (11 x 8) = 96

Quindi: se entrambi i metodi possono essere considerati corretti, allora l’unica risposta corretta è => 96

* Presse Santé si impegna a diffondere la conoscenza della salute in un linguaggio accessibile a tutti. In ogni caso, le informazioni fornite non possono sostituire il parere di un professionista della salute.