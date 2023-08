Mappa degli orari pedonali per Uccle Centre: “Vogliamo ottenere tempi di percorrenza corretti e ridurre il traffico davanti ai negozi”

“Siamo tutti pedoni prima o poi.Sulla base di questa osservazione, Sebastien Rochdi ha considerato la questione dell’esperienza pedonale e soprattutto nel migliorare l’esperienza di camminata. L’ispirazione per lui è venuta dalla Francia. Durante il tragitto nota dei cartelli che indicano quando spostarsi a piedi per raggiungere alcuni edifici all’interno di un comune. “È qualcosa che esiste in molte città come Grenoble o Lione per esempio”. Né uno né due, Uccle ha lanciato un adattamento di questo modello. Con il supporto del Collectif Riverains d’Uccle Centre di cui fa parte, sta lanciando un sondaggio rivolto a Ucclois. “Dove vai quando sei in centro? Come ci arrivi? Quanti metri vuoi camminare? Ecc.” La risposta media a quest’ultima domanda era di due chilometri.

Combinando i risultati del sondaggio con il principio della “città a 15 minuti di distanza”, sostenendo che tutte le strutture, i negozi e le attività siano accessibili entro un raggio di 15 minuti, e con l’aiuto di Walk Brussels e Tous à Pied, il collettivo ha prodotto una mappa dei tempi dei pedoni . Cinque minuti tra Raspail e Vander Elst, otto minuti tra l’Amministrazione Comunale e Stalle, quattro minuti tra Héros e il Centro Culturale… Questa mappa mostra i principali edifici del centro di Uccle e il tempo di percorrenza tra di loro. “Vogliamo mettere in prospettiva i tempi di percorrenza e riportare il traffico davanti ai negozi”. La mappa va un po’ oltre includendo hotspot un po’ fuori centro come Altitude 100 in Forest. “L’obiettivo non è chiudere il quartiere, ma aprirlo”. I tempi di percorrenza sono stati calcolati da Tous à Pied sulla base della velocità media dei pedoni. Questa media tiene conto anche delle irregolarità delle sezioni. Le mappe sono mostrate nei punti strategici del centro: Place Vander Elst, Square des Héros, Parvis St-Pierre … READ ING chiuderà nuove filiali Il progetto è finanziato al 100% dal bando di Bruxelles per la mobilità 2022 per le vacanze. Le licenze sono state concesse dall’Ucclois Municipal College. “Il nostro obiettivo non è contrastare il trasporto, ma solo migliorare l’esperienza dei pedoni. Nel sondaggio, diverse persone hanno menzionato la necessità di agire rapidamente quando un ciottolo è rotto, ad esempio, spiega Sebastiano. Non abbiamo i poteri per farlo e ognuno deve fare la sua parte, ma se questa iniziativa può fare la differenza altrove, ne saremo felici. La città di Bruxelles ha già implementato un progetto simile per promuovere le sue aree commerciali. Oltre la mappa, il collettivo Cerca soprattutto di ristabilire il legame. Ispirandosi alle illustrazioni della mappa che produce gli edifici, i membri hanno creato una cornice in vendita. Il ricavato consentirà un concerto il 25 agosto e una tavolata “molto grande” per una festa di quartiere per una giornata senza auto.