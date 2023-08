“L’affare è fatto”: conosciamo la data della prima trasmissione di Giulia Vignali

Questa è una delle più grandi mosse televisive della stagione. Appena due anni dopo, si è ritrovata in uno spettacolo telematico Accanto a Thomas Soto, Giulia Vignali è già salpata per recitare in un altro programma di punta per France 2, L’affare è fatto. Per sostituire Sophie Davant, in uscita, il Servizio Pubblico francese ha deciso, infatti, di consegnare le chiavi del programma per la vendita di oggetti eccezionali alla moglie di Cad Murat che aveva già presentato diversi programmi su France Télévisions all’inizio del la sua carriera (AsiloE Tocca a voiE Telethon) prima di partire per la M6 dove era ospitato Il miglior pasticcere.

Ha rilevato lo scorso giugno agli StudiosL’affare è fatto Situata ad Aubervilliers in Seine-Saint-Denis, Giulia Vignali farà il suo debutto come conduttrice il 28 agosto su France 2 e La En. Per l’occasione, Sophie Davant sarà presente sul set per passare il testimone. “L’ultima volta che ho parlato con Sophie, è stata molto informale. Non abbiamo parlato di lavoro e lei non vuole darmi consigli. Mi ha detto che si è divertita un mondo L’affare è fatto E che sono stato fortunato”.ha detto in una conferenza stampa.

Da parte sua, Sophie Davant, entrata a far parte di Europe 1 all’inizio dell’anno accademico, rimarrà in onda ancora per qualche mese con i numeriL’affare è fatto Registrato prima di annunciare la sua partenza. Non andrà in onda nei giorni feriali ma il sabato.