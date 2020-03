Ladri d’auto beffati due volte dalle forze dell’ordine a Salerno. Individuati grazie al gps, per loro è scattata anche la denuncia per violazione delle norme sul Coronavirus.

Il danno e la beffa per due ladri d’auto originari dell’Agro Nocerino Sarnese. Dopo aver sottratto una vettura in centro a Salerno, si sono dati alla fuga, senza accorgersi però che l’auto era dotata di sistema satellitare.

Immediata è scattata la segnalazione alla Sala Operativa della Questura del capoluogo e il segnale gps ha permesso di rintracciare la vettura. L’apparecchio elettronico ha dunque facilitato l’intervento degli uomini della sezione Volanti.

Gli agenti hanno raggiunto nella zona di Fratte i due malviventi, che hanno provato a darsi alla fuga a piedi. I poliziotti li hanno fermati dopo un breve inseguimento, conducendoli in Questura. Entrambi sono stati ristretti agli arresti domiciliari, con l’accusa di furto aggravato.

La beffa per i due malviventi riguarda il fatto che per loro è scattata anche una denuncia per violazione dell’articolo 650 del Codice Penale. Entrambi, infatti, hanno violato le nuove norme per il contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus.