L’accesso francese e italiano alla futura linea TGV al centro di una conferenza intergovernativa

La conferenza intergovernativa, che inizia mercoledì a Torino, dovrebbe essere l’occasione per discutere dell’accesso italiano e soprattutto francese alla futura formazione del TGV. Questo vertice dovrebbe garantire il mantenimento di un calendario delle elezioni definitive per l’Europa.

Per tutti i quotidiani italiani del mattino è noto da fine ottobre il primo traguardo della conferenza intergovernativa italo-francese, che prenderà il via nel capoluogo piemontese mercoledì 15 dicembre.

L’apertura del convegno da parte del suo nuovo assessore segna il ritorno della città nel campo “Si Taw”, dopo una politica quinquennale di poltrone vacanti attuata dall’ex sindaco di Torino a seguito del movimento populista “5 Stelle” . “(Sì alla DGV Leon-Torino).

Gli avversari del libro – “No DAV”, non DGV – non pensano male. Quando mercoledì pomeriggio piazza Costello ha accolto il nuovo sindaco, Stefano Lo Rousseau, i partecipanti dell’organo di rappresentanza dei governi francese e italiano, un gruppo di manifestanti stava già dando voce davanti alla sede della città a Torino. .

“La città di Torino dovrebbe essere fuori dal Laboratorio tecnico Lione-Torino”, Hanno cantato. Uno slogan che suona come l’ultima speranza scritta a Stefano Lo Russo. Per 5 anni, l’ex sindaco ha voluto dare impegni alla maggioranza “No Dove” nel suo stesso partito e ha boicottato tutti i forum per discussioni future. Di conseguenza, tutte le discussioni dovevano svolgersi senza il capoluogo regionale.

Stefano Lo Russo. Lanciando oggi la conferenza dei governi francese e italiano su Leon-Torino, il nuovo sindaco di Torino ha firmato il dibattito sul ritiro del capoluogo piemontese.

“Per me questa linea è necessaria per collegare Torino con la Francia e l’Europa”.Mercoledì mattina, al microfono del nostro collega italiano Sky24 ore, il nuovo sindaco ha annunciato senza dubbio: si era voltata pagina.

“Così così cosa?” Collegato in videoconferenza dalla sua stessa Slovacchia, lo è certamente A loro ha voluto rispondere Iveta Radikova, la manager europea del famoso corridoio di trasporto mediterraneo che fa parte del Tgv franco-italiano.

Perché il tempo stringe per l’Europa. La stessa Radikova, che ha visitato Torino a settembre, non ha esitato a premere per un governo a due stati. “Precisi doveri” Nelle aree del percorso di competenza nazionale. L’Europa è disposta a finanziare il 55% dell’area di lavoro internazionale e fino al 40% dei siti di accesso francesi e italiani, ma raccomanda che le decisioni vengano prese rapidamente.

“Il nostro primo obiettivo è completare la pratica per il nostro accesso il prossimo anno in modo da poter iniziare a bandire le gare d’appalto per i siti dopo il 2025”., Recentemente sottolineato In un’intervista al quotidiano economico Il Sole 24 ore Calogero era responsabile della sezione italiana del percorso tra Mousseri, Pussoleno e Torino.

Da parte sua, durante una visita nello Zambesi a settembre, il ministro dei trasporti francese Jean-Baptiste Djebbari non ha promesso altro che l’accesso francese: “Decisione sul percorso all’inizio del 2022”.

Dopo l’incontro di Chambery lo scorso giugno, si è tenuta oggi presso la sede metropolitana di Torino una conferenza intergovernativa per Leon-Torino.

Dall’altra parte delle Alpi, qualsiasi scelta in merito alla futura linea sarebbe particolarmente delicata, in quanto i disturbi causati dalla resistenza di No Daw operano sempre nei pressi del cantiere italiano nella valle vicino a Siomonde. Susa. Ma almeno si sceglie l’accesso. Allo stesso modo, conosciamo l’entità del budget dei lavori: 7 1,7 miliardi, tra cui lo scavo del tunnel di 14 km ei lavori di collegamento del sito multimediale di Arpasano a Turin Gates.

Sul versante francese, invece, c’è una grande ambiguità sulla futura tratta del TGV tra Lione e Saint-Jean-de-Maurion, dove i treni entreranno nel grande tunnel di base internazionale di 57 chilometri sotto le Alpi.

Nella provincia di Chambery, lunedì, si è riunito un comitato direttivo (costituito nel 2019). Al tavolo gli eletti hanno potuto discutere un percorso dal 2013, che ha preso drastiche contrazioni.

Un percorso in due fasi: una galleria merci-passeggeri sotto l’Ebene davanti alla Camera, e una serie di gallerie monolitiche dedicate alle merci sotto la Chartreuse, il massiccio del Beltone e il Clonton.

“Finalmente il binario che fa gareggiare il treno con l’autostrada”A fine 2020 il Consiglio Comunale dello Zambesi aveva votato all’unanimità. “Ciò consentirà alla stazione di Chambery di ristabilire la propria attività internazionale..

Tuttavia, la scelta di una chartreuse voluta dal governo al momento delle elezioni. 4,8 miliardi di euro: La scelta del motivo che lo detta da un semplice numero. Anche finanziato al 50% dall’UE, il treno può raggiungere i suoi limiti “ad ogni costo”.