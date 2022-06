Morte del cardinale italiano Agostino Casillaville, 95 – ZENIT

Il cardinale italiano Agostino Casillaville è morto nella sua casa in Vaticano il 5 marzo 2022, all’età di 95 anni: era presidente dell’amministrazione patriottica della Sede Apostolica (APSA).

I funerali avranno luogo lunedì 7 marzo, presso la Basilica di San Pietro, presieduti dal Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio; Al termine del ritorno, l’ultimo saluto sarà presieduto da Papa Francesco.

Papa Francesco ha inviato un telegramma di cordoglio alla sorella del cardinale, Agnes Gaziovillan.

Il Papa rende omaggio all’impegno esemplare del cardinale italiano” e alla sua “generosità”, ai suoi “ottimi talenti”, al suo lavoro di capo delle Nunziature e dell’APSA.

Il cardinale Casioville è nato il 14 agosto 1926, in provincia di Vicenza (nord Italia) da una famiglia di 9 figli a Novale de Voltagno.

Nominato parroco il 26 giugno 1949, giunse a Roma nel 1952 per laurearsi in scienze sociali presso la Pontificia Università Gregoriana, in giurisprudenza presso l’Università statale e in diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense.

Ha poi studiato per due anni presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica, prima di lavorare in Segreteria di Stato.

Ha servito come Santa Sede per le Nunziature Apostoliche nelle Filippine, Spagna, Portogallo, Kenya, India, Nepal e Stati Uniti: è anche il Supervisore Perfetto della Santa Sede per l’Organizzazione degli Americani (OAS). A Washington, DC, è anche rappresentante della Santa Sede dell’Associazione Mondiale dei Giudici.

Il 5 novembre 1998 il papa lo ha nominato capo dell’Amministrazione del Nunzio Apostolico. Pertanto, assume responsabilità all’interno del Trust Centenario del Papa.

Giovanni Paolo II lo ha nominato cardinale il 21 febbraio 2001; Nell’aprile 2005 ha partecipato a una conferenza eletta da papa Benedetto XVI.

Dalla sua morte, il Cardinals College conta 212 membri, 119 elettori e 93 non votanti di età superiore agli 80 anni.