Santander è stato condannato a pagare 68 milioni di euro all’italiano Andrea Orsal

La banca spagnola Banco Santander venerdì ha ordinato all’italiano Andrea Orsell di pagare 68 68 milioni, un tribunale della regione di Madrid ha stabilito che la richiesta del banchiere era ben consolidata e il gruppo Santander è stato sospeso.Unilaterale“E”SlealeAlla sua pratica di reclutamento.

Accordo firmato tra le due parti”È valido“E la sua rottura è perfetta”Inevitabile“Il tribunale ha affermato che Banco Santander dovrebbe pagare 67,8 milioni di euro a titolo di risarcimento.

La prima banca in Spagna ha annunciato nel settembre 2018 la nomina di Andrea Orsale come CEO, in sostituzione di Jose Antonio Alvarez. Ma dopo mesi di trattative sul risarcimento di Andrea Orsell, Santander si è ritirato a gennaio 2019 perché il bonus era così alto”.Principalmente ciò che il consiglio di amministrazione aveva pianificato al momento della sua nomina“, ha detto in una nota.

Andrea Orsell, 58 anni, a lungo considerato uno dei banchieri più pagati al mondo, ha guidato la banca d’investimento di UBS dal 2014 al 2018, avendo lavorato per Bank of America Merrill Lynch per 20 anni nel settore delle fusioni e acquisizioni. All’inizio del 2021, ha preso il posto di amministratore delegato di Unicredit, gruppo bancario italiano, dal francese Jean-Pierre Mustier.