Sony Pictures susciterà polemiche con questo annuncio di riduzione dei costi

Presidente Immagini Sony, Tony VinciqueraVuole ridurre Costi di produzione. Ma per arrivarci, ha intenzione di prendere una decisione che rischia di prendere Controversia.

Sony Pictures vuole ridurre i costi di produzione

Produrre film e serie è costoso. I costi, infatti, tendono ad aumentare nel tempo, vuoi per le tecniche utilizzate e per gli effetti speciali più avanzati, vuoi semplicemente per la voglia di performare meglio della concorrenza. Alcuni studi e società di produzione vogliono farlo, ma altri preferiscono tagliare i costi. È una scelta comprensibile, ma speriamo che non vada a discapito della qualità del prodotto.

Presidente, Sony Pictures Entertainment, società di produzione e distribuzione, Un’idea specifica in mente per risolvere il problema, ridurre i costi mantenendo la produttività. Basti dire che questa affermazione potrebbe non essere unanime, poiché prevede l’uso dell’intelligenza artificiale.

Intelligenza artificiale per ridurre le spese

Durante un incontro con gli investitori, tenutosi giovedì in Giappone, Tony Vinciquerra ha parlato chiaramente della sua intenzione di utilizzare l’intelligenza artificiale nelle future produzioni di Sony Interactive Entertainment, anche in qualità di CEO. Come accennato IndieWireL’uomo non nasconde il desiderio di ridurre i costi e il processo è già iniziato: “NSiamo molto concentrati sull’intelligenza artificiale. Il problema più grande nel fare cinema oggi sono le spese. “Esploreremo modi per produrre film per il cinema e la televisione in modo più efficiente, utilizzando principalmente l’intelligenza artificiale”.

Evidentemente sorgono i soliti problemi etici associati all’intelligenza artificiale, in particolare a causa del timore che possa sostituire alcune professioni umane. Ma è difficile valutare la portata dell’impatto di una tale decisione al momento attuale. Il presidente della Sony Pictures non ha spiegato nel dettaglio come intende utilizzare l’intelligenza artificiale