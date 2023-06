Delfinato: Ciccone sottomette la tappa finale davanti a Vingegaard, che prende il Generale

Giulio lo sarà Si è presentato nell’ultima fase di Delfina Libre nei pastelli. L’italiano ha vinto il vantaggio protezione per le dita et al Yeats. In generale, lo è Jonas Vingard Chi ha vinto allori. Basta mandare un segnale forte alla competizione poche settimane prima del via Giro di Francia.

Quest’ultima tappa con 6 salite e 4.000 metri di dislivello, ha fornito un campo di gioco ideale per gli attaccanti. Tra questi concorrenti offensivi, è difficile non notare A.J Afilippo che sembra aver ritrovato le gambe. I francesi sono stati anche l’iniziatore della secessione oggi in particolare SaràE Trentino O Pinot. Tuttavia, i fuggitivi non hanno mai avuto un netto vantaggio sul gruppo guidato JumboVisma.

Sulla salita del Col de Porte, Sarà et al Afilippo Isolarsi al fronte. L’italiano ha addirittura lasciato cadere il suo compagno sulle ultime pendenze della salita. dietro, Gli Emirati Arabi Uniti Il divario si è chiuso prima Yeats Non attaccare. Nulla di cui preoccuparsi protezione per le dita che è rimasto dietro al volante del rivale prima di vedere nuovamente rimontare gli altri favoriti. Dopo una bella discesa, Sarà Si è avvicinato alla salita finale (nota: 1,8 km in 14,2%) con un minuto di vantaggio sui favoriti.

Abbastanza per vincere nonostante l’attacco di protezione per le dita nel gruppo dei preferiti. Gli italiani espellono le loro proprietà di passaggio Vittorio Campinaerts Una delle migliori magliette da arrampicata.