La stampa americana ha rivelato intime confidenze di Barack Obama

Nell’intimità del giovane Obama. In occasione dell’uscita dell’autobiografia dell’ex presidente degli Stati Uniti, la corrispondenza con la sua ex fidanzata, Alex McNair, riapparve nel novembre 1982. Il contenuto di questa lettera che ha rivelato Posta di New York È stato nelle notizie molto negli Stati Uniti per alcuni giorni.

In questa commovente lettera, che risale a quarant’anni fa e che ora appartiene a un’università, Barack Obama ha scritto: “Per quanto riguarda l’omosessualità, devo dire che penso che sia un tentativo di ritirarsi dal presente, un rifiuto forse di perpetuare l’infinita farsa della vita terrena. Vedi, io amo gli uomini tutti i giorni, ma nella fantasia”.

Poco più avanti in questa lettera, il futuro presidente, che allora aveva 21 anni, spiega: “La mia mente è molto androgina e spero di renderla più tale da pensare in termini di persone, non donne contro uomini. Ma, tornando al corpo, vedo che sono diventato un uomo, e fisicamente, nella vita , scelgo di accettare questa contingenza.

Le parole rivelano una vera apertura per il democratico, che ha anche spinto la Corte Suprema degli Stati Uniti a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, in tutti gli Stati, nel 2015. “Ho sempre creduto che le coppie dello stesso sesso dovessero avere gli stessi diritti di qualsiasi altra coppia, ed è stato frustrante per me poter destreggiarmi tra tutto questo e tutta una serie di sensibilità religiose”.poi spiega.

Barack Obama ha avuto una relazione con Alex McNair durante gli anni del college all’Occidental College di Los Angeles. Ha sposato Michelle Obama dieci anni dopo quella lettera, nel 1992, e insieme hanno avuto due figlie: Malia e Sasha Obama.