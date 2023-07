La spesa cooperativa costa meno del classico supermercato? “Il volontariato rende possibile questa domanda a bassissimo margine”

Caterina si occupa, oggi pomeriggio, di rifornire il reparto. Per 2 ore e 45 minuti, questo dottore si trasforma in un impiegato di un supermercato a Ixelles. Il lavoro di volontariato che svolge ogni mese da oltre un anno. “Volevo mettermi in gioco nel quartiere, in un progetto. Mi è piaciuto questo cibo sostenibileGiustificare. In questo supermercato cooperativo, Katherine ha già tre cappelli. È una volontaria, ma anche una comproprietaria, poiché possiede quote della cooperativa. Una volta terminato il suo lavoro, diventa cliente del negozio.

In un supermercato tradizionale i margini sono variabili. Si va dal 3% per i prodotti di punta al 59% per i prodotti difficili da confrontare con un concorrente. È così che otteniamo prezzi molto interessanti Qui, assolutamente tutte le merci costano al cliente il 25% in più rispetto al prezzo pagato al fornitore. Un sistema reso possibile dal lavoro dei volontari. Françoise Viellevoye è una delle fondatrici del progetto: “Il lavoro volontario dei nostri collaboratori ci permette di applicare questo bassissimo margine. In questo modo otteniamo prezzi molto interessanti e molto più economici rispetto ai prezzi dei negozi biologici in generale, ma soprattutto rispetto ai prodotti biologici nei supermercati convenzionali.“.

Di conseguenza, per preparare una quiche di broccoli con fragole per dessert, Catherine ha pagato 17,52 euro. Quando acquistiamo esattamente lo stesso alimento in un classico negozio biologico: 22,49 €, o altri 5 €. READ Ecco le auto più vendute in Marocco dall'inizio dell'anno No profit Torniamo a Ixelles, nel supermercato cooperativo nato poco prima della crisi sanitaria. Funziona grazie al lavoro di 300 volontari, ma anche grazie a due dipendenti part-time. I loro stipendi sono attualmente finanziati principalmente grazie al sostegno della regione di Bruxelles: “Stiamo effettuando un’importante campagna di reclutamento, a livello di collaboratori, perché alla fine di tale supporto dovremmo essere in grado di pagare l’equivalente a tempo pieno, solo con un margine del 25%. Questo sarà complicatoFrançoise Villevoy spiega.