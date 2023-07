1,2 milioni di belgi possiedono una seconda casa: dove la comprano?

200mila belgi possiedono immobili all’estero. Lo scorso anno abbiamo visto aumentare del 30% i mutui per l’acquisto di una seconda casa fuori dai nostri confini. “C’è un modo per diventare proprietario di 200-250.000 euro via mare in Spagna. Qui è ancora possibile, mentre sulla costa belga o sulla costa francese questi prezzi sono scomparsi da tempo”. dice David Zapico, agente immobiliare.

Nove crediti su dieci si riferiscono ad acquisti presso di noi. Le Ardenne stanno guadagnando popolarità, a differenza della costa belga. Gli acquisti di seconda merce sono diminuiti del 33% lo scorso anno. Quasi 1,2 milioni di contribuenti possiedono più di una proprietà in Belgio o all’estero. Ma il 65% di questa proprietà secondaria è in affitto. “Seconda residenza non significa sempre avere un appartamento al mare o avere uno chalet nelle Ardenne. Questo include tutte le persone che hanno più proprietari e che hanno almeno due proprietà. Per la sua casa o appartamento e per investire in un appartamento. Può essere anche il fatto di essere due persone, in coppia, e di avere insieme due o tre merci.spiega il notaio Renaud Grégoire.

Uno dei due pluriproprietari ha più di 55 anni. D’altra parte, solo il 3% degli under 35 possiede più proprietà. Con i tassi ipotecari in aumento, l’attività dovrebbe diminuire quest’anno.