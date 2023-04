La SNCB vuole più treni dentro e intorno alle principali città

La SNCB si è posta un obiettivo per il 2032: aumentare del 30% il numero degli utenti. Per riuscirci, la ferrovia vuole puntare su ciò che già sembra funzionare meglio, ovvero i treni “S”, per le periferie. Attualmente ci sono 5 reti ferroviarie suburbane: a Bruxelles, Charleroi, Liegi, Gand e Anversa. Questi treni passano e si fermano all’interno delle principali città del paese e le collegano alle città circostanti più piccole.

Se il numero di passeggeri sull’intera rete è aumentato del 12% tra il 2015 e il 2019, nello stesso periodo l’aumento è del 16% per le reti cittadine.

Altri treni fino a tardi

Quindi la BNS vuole puntare sul rafforzamento delle linee S, scommessa che sembra già vinta. Prendiamo Bruxelles e qualche numero: ogni giorno circa 700 treni su 12 linee percorrono fino a 30 chilometri intorno alla capitale grazie a 144 fermate e stazioni, alcune delle quali sono apparse negli ultimi anni (Germoir, Arcades, Tour et Taxis, Anderlecht).

“Le aree suburbane sono state identificate dai nostri studi come aree ad alto potenziale di crescita. In precedenza, abbiamo considerato il treno per viaggi tra due grandi città, su distanze molto lunghespiega Elisa Rowe, portavoce della Banca nazionale svizzera.Oggi vediamo il treno come la risposta per spostarsi in città per diversi motivi. In primo luogo perché il traffico stradale è spesso congestionato nelle grandi città ma anche perché in queste città c’è una riserva di popolazione talmente ampia che il treno è una buona soluzione per spostarsi.“.

È evidente che la compagnia ferroviaria è passata alla strategia e al piano dei trasporti che saranno attuati tra quest’anno e il 2026.Stiamo pianificando più treni S all’ora, ma stiamo anche pianificando oltre 50 treni suburbani aggiuntivi che funzioneranno più tardi il venerdì e il sabato sera.. Di questi ultimi treni, una trentina circoleranno dopo l’una del mattino.