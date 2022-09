“Lego” Adrian Travert nel blues

La fine delle illusioni… Roberto Martinez. Adrien Truffert, lato sinistro dello Stade Rennais, è stato convocato per la prima volta da Didier Deschamps.

A causa di un gran numero di fermezze nella selezione di Didier Deschamps, Adrien Travertt è stato chiamato a sostituire Lucas Digne (Aston Villa), infortunato alla caviglia destra. Il lato sinistro dello Stade Rennes, compagno di squadra di Arthur Thyatt da questa estate, sta muovendo i primi passi con il Team France, che giocava per Belouet.

Finora, niente di sorprendente. Salvo che, se non vi ricordate bene, il 21enne è stato avvicinato da Roberto Martinez all’inizio del 2021. I due uomini hanno parlato per discutere della possibilità di… selezionare il Belgio.

Riconoscendo l’invecchiamento del cuore nero, giallo e rosso, l’allenatore ha scelto di lanciare una rete ampia e ha anche deciso di perseguire le prestazioni degli elementi binazionali. Nato a Liegi nel 2001, il ragazzo ha vissuto tre mesi in Belgio prima di dirigersi normalmente con i genitori al Centro Val-de-Loire. prima che tocchi i suoi primi palloncini e si unisca al Rin Stadium. Una porta aperta che Adrien Truffert ha subito chiuso in faccia a Roberto Martinez. Ho una sola nazionalità. Anche se sono molto lusingato che il Belgio sia interessato a me, mi vedo solo con la nazionale francese”, ha detto di recente.

Di conseguenza, la conferma dei suoi desideri è arrivata martedì, pochi giorni dopo il desiderio di Pascal Struyck (Leeds), nato ma a Durn, che ha scelto “Olanda.