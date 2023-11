La Securities and Exchange Commission classifica 16 criptovalute Kraken come titoli

11:00 ▪

La SEC è categorica e non vuole cedere. L’istituzione che tormenta gli scambi di criptovalute ha appena presentato alla giustizia americana un elenco di 16 token offerti dall’exchange di criptovalute Kraken. L’organismo di regolamentazione afferma che questi token sono titoli e chiede giustizia. Deluso, Kraken rifiuta di arrendersi. I leader della borsa si infiammano sui social network, trovando enorme sostegno tra i legislatori statunitensi. dettagli.

16 criptovalute tra cui ADA, SOL e MATIC sono considerate titoli dalla SEC.

Pur garantendo che tutte le criptovalute tranne Bitcoin siano titoli, la SEC non ha finito con l’exchange di criptovalute Kraken. Nell’ambito della nuova causa contro la Borsa, L’organismo di regolamentazione ha definito 16 codici Forniti dalla piattaforma, di cui saranno indirizzi.

Le criptovalute coinvolte sono: Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Solana (SOL), Axie Infinity (AXS), Cosmos (ATOM), Chiliz (CHZ), Coti (COTI), Dash (DASH), Decentraland (MANA) . , Sandbox (SAND), Filecoin (FIL), Flow (FLOW), Algorand (ALGO), Internet Computer (ICP), NEAR (NEAR), OMG (OMG).

A tal fine, la SEC ritiene che Kraken dovrebbe affrontare i rigori della legge per non aver registrato questi titoli. Ha già citato alcuni di questi token nella sua causa contro l’exchange di criptovalute Coinbase, che tuttavia ha insistito nel non elencare i titoli. Come previsto, i funzionari Kraken hanno risposto alle accuse della SEC.

Denuncia della SEC contro Kraken

Kraken reagisce e trova il sostegno di un parlamentare americano

Lunedì 20 novembre, Dave Ripley, CEO dell’exchange di criptovalute Kraken, si è rivolto a X per esprimere la sua “profonda disapprovazione per le affermazioni della SEC”. Ha detto che il suo team rimane “fermo nel ritenere che Kraken non elenchi gli indirizzi”. Ha anche detto che la società intende “difendere vigorosamente la propria posizione”.

Inaspettatamente, Kraken ha trovato un sostegno significativo tra le fila dei legislatori statunitensi. Questa è la senatrice americana Cynthia Lummis, membro del Partito repubblicano. Ho parlato di X rivolgendomi direttamente al Congresso.

“La SEC non può continuare a governare attraverso l’applicazione delle norme” perché ciò causa “danni inutili ai consumatori”, ha affermato la senatrice nel suo post. Ha invitato il Congresso degli Stati Uniti ad “adottare un quadro normativo che indichi chiaramente alla Securities and Exchange Commission quali attività sono considerate titoli e quali sono considerate materie prime”. Di fronte al ripetersi di questo tipo di situazione, gli scambi di criptovaluta dovranno agire per richiedere sistemi crittografici chiari e accurati. Questa è la condizione necessaria affinché l’ecosistema delle criptovalute possa prosperare.

