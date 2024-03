La scomparsa di Lina in Alsazia: per i tre “revocata la custodia cautelare” per l'assenza di “elementi incriminanti”

Emmanuel Andre risponde: "Il costo sanitario del loro rifiuto non può essere imposto al resto della società".

“Dall'apertura dell'inchiesta giudiziaria il 1° ottobre 2023 sull'accusa di sequestro di persona e detenzione penale, le indagini sono proseguite senza sosta per cercare la giovane Lina”, Lo ha detto martedì il pubblico ministero di Strasburgo, Yolande Renzi, in una nota.

Anche altri testimoni furono chiamati per essere ascoltati liberamente.

Il giorno della scomparsa di Lena le tre persone sarebbero state interrogate in privato sulle discrepanze nel loro programma.

Erano programmati per consentire agli investigatori di condurre “esami” e “chiudere le discussioni”, ha spiegato martedì una fonte vicina alle indagini, confermando le informazioni riportate dal quotidiano Le Parisien.

Questo fermo di polizia ha fatto sperare in uno sviluppo importante in un caso che sembrava bloccato da sei mesi.

Alla fine della mattinata del 23 settembre, Lina è partita dalla sua casa di Plaine (Basso Reno) per recarsi alla stazione di Saint-Blaise-La Roche, a circa tre chilometri di distanza. Doveva prendere il treno per raggiungere il suo ragazzo a Strasburgo. Non vedendola arrivare, ha allertato la madre della ragazza.

Testimoni, tra cui l'ex sindaco, hanno visto Lina camminare lungo una stradina verso la stazione tra le 11:15 e le 11:30. Il telefono dell'adolescente ha smesso di trasmettere alle 11:22 e non è stato trovato.

Nonostante le intense ricerche avvenute nei giorni successivi, della bambina non fu trovata alcuna traccia.

