La salute pubblica prende il polso a Farnham e Granite

Conosciamo l’onda d’urto della tragedia ferroviaria del Lac-Mégantic nel 2013, quando decine di vagoni petroliferi deragliarono e poi esplosero nel cuore del centro cittadino. È stato quindi necessario condurre un sondaggio tra i cittadini gravemente colpiti.

“Per Granite sono 10 anni che parliamo di riqualificazione dell'ambiente abitativo attraverso lo spostamento della linea ferroviaria. Vogliamo quindi avere lo stato di salute dei residenti, i dettagli del loro rapporto con la ferrovia e le loro preoccupazioni riguardo all'acqua, “Vogliamo sapere di più su Granit”, ha detto in un'intervista la direttrice della sanità pubblica istriana Dott.ssa Isabel Samson: “È importante anche sapere come funziona il tessuto sociale”.

Perché hai scelto Farnham per questo studio? “Vogliamo vedere se le informazioni di Granit sono simili a quelle di una comunità come Farnham. L'abbiamo scelta perché ha somiglianze con Lac-Mégantic. La dimensione della popolazione e la percentuale di persone che vivono vicino alle ferrovie, ha sottolineato il dottor Samson. Entrambi i comuni hanno anche attività industriali sui loro terreni. A Farnham, convivere con la ferrovia fa parte del paesaggio.

Ma il direttore della sanità pubblica lancia l’allarme. “Farnham non è solo un gruppo di osservazione. Ci sarà un confronto con Lac-Mégantic. Ma vogliamo soprattutto trovare le basi. Forse Farnham può ispirarci per sviluppare ipotesi in tutta la regione dell'Estrie.”

Sfide

La convivenza con la rete di trasporto ferroviario ha numerose ricadute. Ci sono preoccupazioni a livello industriale, di sicurezza e di pianificazione territoriale. Le persone non possono necessariamente camminare come vogliono in luoghi diversi. “Questo è ciò che vogliamo iniziare a documentare”, ha detto Isabel Samson.

Direttore della Sanità Pubblica in Estre Dott.ssa Isabelle Samson. (Archivio La Tribune)

Concretamente, le opinioni delle persone sullo studio INSPQ verranno rilevate tramite una lettera che sarà inviata durante la settimana del 15 gennaio a tutti i cittadini delle due comunità interessate. C'è tempo fino al 27 febbraio per restituire i documenti.

Secondo il dottor Samson i cittadini dovrebbero essere in grado di rispondere al questionario in circa venti minuti.

Il rapporto finale sarà presentato nel 2025. Tuttavia, i dati preliminari saranno disponibili una volta raccolti.

spin off

Attraverso questo studio, la Sanità Pubblica in particolare spera di ottenere indicatori affidabili sui vari disagi causati dalla vicinanza di una via di trasporto ferroviaria. “La sensazione di sicurezza cambia a seconda che la linea ferroviaria sia più vicina alle abitazioni? Se vogliamo creare nuovi quartieri [près des chemins de fer]Cos'è la zona cuscinetto? Non c’è consenso su questo tema. Il Direttore della Sanità Pubblica ha affermato che le informazioni raccolte possono guidarci su questo argomento.

Il dottor Sampson ha sottolineato che l’indagine potrebbe “anche consentirci di supportare meglio i residenti quando ci sono problemi di sviluppo vicino alle linee ferroviarie”. “Questo è il caso dei promotori che avranno più familiarità con i tipi di preoccupazioni che i residenti avranno in questi ambienti”, ha affermato.

“Questa dimensione della salute ambientale e sociale attorno alla ferrovia è la prima che stiamo esplorando”, ha detto lo specialista. È l’inizio della conoscenza.”