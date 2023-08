La rotazione di Marte sta accelerando, ma gli astronomi non sanno perché

La missione Insight della NASA ha scoperto che Marte Sta girando più velocemente di prima, ma gli scienziati non sanno ancora perché.

Insight, ora in pensione (da dicembre 2022), era particolarmente responsabile di Ha monitorato la rotazione di Marte durante i primi 900 giorni della missione, che ha richiesto 4 anni in totale.

“Quello che stiamo cercando sono differenze di poche decine di centimetri durante un anno marzianoL’autore principale dello studio, Sebastien Le Maistre, RISE Principal Investigator presso il Royal Belgian Observatory, ha dichiarato: In un comunicato stampa. “Ci vuole molto tempo e molti dati per accumularsi prima che tu possa anche solo vedere queste differenze.. “

Grazie a Analizzando i dati di Rise, uno strumento di Insight, gli scienziati sono stati in grado di determinarloLa rotazione del pianeta aumenta di circa 4 millisecondi d’arco all’anno. In altre parole, la lunghezza di un giorno marziano si riduce di una frazione di millisecondo ogni anno (sapendo che un giorno marziano dura circa 40 minuti in più rispetto a un giorno sulla Terra).

UN Studio pubblicato su Nature Mostra che ilL’aumento dell’accelerazione sembra essere molto piccolo e potrebbe essere dovuto a “L’accumulo di ghiaccio ai poli di Marte o l’innalzamento delle masse terrestri dopo essere state ricoperte di ghiaccioMa questa è solo un’ipotesi e il team dovrà lavorare ancora per molti anni per svelare i segreti del Pianeta Rosso grazie alle migliaia di dati raccolti dalle varie missioni in corso o passate su Marte.