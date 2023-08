Diverse modifiche al bilanciamento in arrivo la prossima settimana: World of Warcraft

Come riportato da Kaivax in un post durante la notte, la prossima settimana verranno implementate diverse modifiche al saldo per diverse denominazioni. Trova tutti i danni di seguito.

strati sacerdote custode Assorbimento concesso da Furia di Ursoc ridotto al 45% dei danni inflitti (invece del 50%). Bonus della soluzione innata a Rigenerazione frenetica ridotto al 120% (invece del 150%).

Cacciatore del diavolo Devastazione Il raggio schiacciante non è più interrotto dagli effetti del blocco della scuola.

Vendetta Vildevastazione non è più interrotta dagli effetti di Blocco scolastico.

stagno Risolto un problema per cui l’invisibilità di massa si annullava in modo incoerente, senza azione diretta.

Nota degli sviluppatori: questa modifica si adatta anche quando l’invisibilità di massa viene rimossa tramite il lancio di incantesimi. Il collettivo “Invisibile” ora si annulla all’inizio del cast, piuttosto che alla fine, il che è coerente con altri effetti di invisibilità.

Feu Danni di colpo di fuoco ridotti del 6%. Danni da spruzzo di fiamma ridotti dell’8%. Le fiamme roventi ora si attivano solo ogni 10 secondi (da 8 secondi). Danno da esplosione ridotto del 10%. Nota degli sviluppatori: i danni dei maghi del fuoco in casi di AoE elevati sono ancora più alti di quanto vorremmo. Riteniamo che queste modifiche lo ridurranno ulteriormente.

monaco Mistoever

Gli Antichi Anziani ora trasferiscono il 150% del danno inflitto (invece del 135%). Non applicabile in PvP. Grazia di Yu’lon ora può accumularsi fino al 15% della salute massima (invece del 10%) e accumularsi del 3% al secondo (invece del 2%). Assorbimento di Energy Cocoon aumentato del 100%. Riduce l’autoguarigione dell’involucro del 12%. Nota per gli sviluppatori: stiamo trasferendo una parte di Celestial Harmony su Cocoon of Chi, con l’obiettivo di mantenere talenti simili potenziati a livello nei raid e più efficaci nei dungeon.

Paladino sacro Tutti i danni ridotti del 10%. Summer’s Blessing ora infligge attacchi che aumentano il 20% dei danni sacri (invece del 25%). Summer Blessing rimane al 30% in PvP. Nota per gli sviluppatori: il danno di Holy Paladins è più alto di quanto vorremmo, considerando tutte le loro abilità.

ladro uccisore Danni inflitti da tutte le abilità aumentati del 5%. Danni da attacco automatico aumentati del 5%.

giocatore contro giocatore Cavaliere della Morte L’aura morta ora aumenta i danni magici inflitti del 4% (invece dell’8%);

congelato Heart of Winter ora ha aumentato il tempo di recupero di Freezing Winter di 10 secondi (da 25 secondi). Danni di Febbre gelida aumentati del 30% in PvP. Frost Strike ora infligge il 75% di danni in più in PvP (invece del 67%). Hard Winter ora infligge il 100% di danni in più in PvP (invece dell’80%).

Cacciatore del diavolo Devastazione Aumentati i danni di Chaos/Annihilation Strike del 10% in PvP. Il danno del raggio schiacciante non aumenta più in PvP (dal 16% in più). Preda solitaria (talento) non ha più una durata bonus ridotta per Chaos Nova in PvP (era scontato del 50%). Danno (talento) ridotto dallo Spirito dell’8% in modalità PvP (invece del 17%). Il danno da degrado di Essence (talento) ora è ridotto del 10% in PvP (invece del 20%). Diminuito il bonus ai danni di Chaos Strike e Dance of the Blade del 19% in PvP (ridotto del 38%).

sacerdote bilancia Moon and Stars ora riduce le interruzioni e i silenzi del 50% per 6 secondi (invece del 70% per 10 secondi).

Evocativo Di più Guarigione verde ridotta del 25% in pvp. Sangue fuso ora è efficace al 50% in PvP (prima era il 70%). Le cure complete diminuiscono del 20% in PvP. Il potere di Ebon ora è efficace all’80% sugli alleati. Ebon Might ora aumenta i danni da potenziamento del 30% in PvP (invece del 20%). La bandiera Insight ora garantisce una probabilità del 6% di un colpo critico in PvP (aumentata dal 3%). Nota per gli sviluppatori: la capacità degli evocatori di potenziamento di estendere la durata del gioco è più efficace di quanto vorremmo, motivo per cui abbiamo ridotto l’efficacia di alcuni incantesimi curativi. Inoltre, stiamo spendendo più Ebon Power per gli Evocatori loro stessi .

cecchino Danni dei colpi esplosivi aumentati del 20% in PvP.

Padronanza dei mostri Colpo mortale infligge il 10% di danni in più in PvP (invece di una riduzione del 9%).

Precisione Aumentata l’efficacia del talento PvP di Master Marksman dal 7/15% al ​​12/25%. Danni da colpo rapido aumentati del 40% in PvP (invece del 25%).

Lo chiamano primario I danni di Esplosione di lava ora sono aumentati del 12% in PvP. I danni del fulmine ora sono aumentati del 45% in pvp (invece del 31%). Flusso vulcanico ora aumenta i danni da fulmine e catena di fulmini del 35% (dal 25%) e i danni da esplosione di lava del 55% (dal 45%). Fine fiammeggiante dello Spaccacieli ora aumenta la possibilità di un colpo critico di Scossa infuocata del 25% in PvP (invece che del 50%). L’Elementale del fuoco ora infligge danni da Shock infuocato il 15% più velocemente in PvP (invece del 33%). Nota degli sviluppatori: stiamo modificando alcuni danni elementali al di fuori di Flame Shock e verso gli incantesimi di danno istantaneo per migliorare il potere finale delle specifiche, che è mancato in questa stagione.

migliorare Danni istantanei di Ascensione ridotti del 50% in PvP. Colpo di vento ora infligge il 25% di danni in più in PvP (invece del 45%). I danni delle tempeste sono aumentati del 60% in PvP (invece del 45%). Danni di Colpo di ghiaccio aumentati del 45% in PvP. Nota per gli sviluppatori: stiamo riducendo la velocità con cui gli Sciamani Potenziati infliggono danni, perché fanno più affidamento su operazioni casuali rispetto a noi. ti piace .

il mago La corruzione ora infligge il 25% di danni in più in pvp (invece del 10%).

Shadow Bolt ora infligge il 60% di danni in più in PvP (invece del 30%).

flagellare Agony ora infligge il 25% di danni in più in pvp (invece del 10%). Drain Spirit ora infligge il 15% di danni in più in PvP. Danni da dimenticanza aumentati del 40%.

Demonologia Danni inflitti da Dardo Demoniaco aumentati del 20% in PvP. Danni da morso del terrore aumentati del 10% in PvP.

Devastazione Danni inflitti da Fermo del Caos aumentati del 75% in PvP (invece del 60%).

Aramis Danni di Punch Storm aumentati del 20% in PvP. Danni da Colpo mortale aumentati del 25% in PvP (dal 10%) Warbreaker e Colossus Strike aumentano il danno del bersaglio del 20% in modalità PvP (invece del 30%).

furia Danni d’assalto aumentati del 35% in PvP (invece del 15%). Danni da esecuzione (rabbia) aumentati del 40% in pvp (invece del 25%).