“Che mia figlia non è morta per niente”: parla la madre della piccola Sienna prima che inizino le discussioni

Sienna, una bambina di tre mesi e mezzo, ha perso la vita il 9 maggio 2016 mentre era affidata al personale dell’affidamento. Tre operatori dell’infanzia sono sotto processo per non aver prestato soccorso a una persona in pericolo, ma i fatti possono essere riclassificati. I genitori del bambino non avevano alcuna spiegazione per quanto accaduto quel giorno. Oggi è il momento delle memorie delle varie parti. “Il nostro avvocato mostrerà tutta la negligenza– dice Larisa, la madre di Sina.Le parti opposte reinventeranno un po’ la storia.“

Per lei, è difficile dire a se stessa che probabilmente non capiremo mai esattamente cosa sia successo. “Noi suppliche, non c’è spazio per loro di portare nuovi elementiLa madre sospira.Abbiamo avuto 7 anni di procedure perché come genitori avevamo bisogno di risposte. Perché tanta trascuratezza? Perché nascondi le cose? Come genitori, abbiamo tutto il diritto di sapere come è morto nostro figlio. Sappiamo che il nostro bambino non tornerà, ma non è un motivo per non avere una risposta. Ad ogni modo, è un bisogno per me. Se non sappiamo tutto, non avremo altra scelta che conviverci, ma almeno giustizia è fatta e ci sono sanzioni per tutti loro.“

Per lei, ci sarà un sollievo quando giustizia sarà fatta. “Voglio che sia utile e che mia figlia non sia morta per niente“, come dici.”Ci sono sempre dei piccoli Ciena nei diversi vivai. Gli operatori di assistenza all’infanzia maldestri, che non fanno il lavoro con il cuore, possono spesso vedere problemi e conseguenze.“