La rigida regola che Elisabetta II impone alla sua famiglia a tavola

popolo e re

Una nuova regola si aggiunge alla lunga lista imposta alla famiglia reale britannica.

Non è una novità, la famiglia reale britannica è soggetta a molti protocolli, a volte molto severi. Nel modo di vestire, nel comportamento in società e persino a tavola. In effetti, è stata appena rivelata una regola stabilita dalla regina Elisabetta II per i suoi parenti. Secondo le informazioni del quotidiano britannico donna Citato da un esperto reale, la regina non ha permesso ai suoi nipoti e pronipoti di prendere il cellulare durante l’ora dei pasti. Chiede loro di “sedersi bene e di non mangiare a bocca aperta”.

Leggi anche> ‘Aveva fretta’: la regina Elisabetta II (finalmente) ha incontrato Pellet Diana

Se quest’ultima regola non è ancora nota, ce ne sono altre, al contrario, note a tutti, soprattutto per quanto riguarda l’ora dei pasti. Pertanto, il protocollo afferma che nessuno ha il diritto di toccare il suo piatto una volta che la regina ha finito il suo pasto. I bambini sono anche obbligati a mangiare a un tavolo diverso dagli adulti durante il pasto di Natale. Possiamo anche citare il fatto che la famiglia reale non può mangiare alcuni tipi di crostacei o bere l’acqua del rubinetto nei paesi che visita. Infine, la cosa più sorprendente è che aglio e cipolle sono limitati durante i pasti per evitare l’alitosi durante i saluti formali.