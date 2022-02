La corte storica di DeLorean a marqué l’automobile. Son retour évoqué voici un an se confirme. Encore peu d’informations hormis une présentation attendue cette année et una partecipazione probabile de ItalDesign et Karma.

Depuis le rachat des droits sur la marque dans les années 90, la DeLorean Motor Company in base al Texas est surtout uno specialista e la remise en état ou de la fourniture de pièces détachées du coupé DMC-12, seul modèle de la marque Une marque qui est entré dans l’histoire de l’automobile à plusieurs égards: sa création par un des personnages les plus admirés de l’industrie automobile americana des années 70, sa chute dans une cupo histoire de ouçon de gue trafic encore la partecipazione de la DMC-12 aux films de la série Retour vers le Futur…

ItalDesign au style, Karma à la propulsion ?

L’idée de relancer la marque n’est pas neuve. Au milieu des années 2010, une nouvelle loi permettant la production en petite série de modelli anciens se profile aux Etats-Unis, laissant de l’espoir. Une loi qui aura mis bien plus de temps que prévu pour être finalisée, retardant il progetto di DeLorean. Entre temps le contexte du marché a changé, et l’équipe annonce début 2021 une prochaine DeLorean électrique.

Cette annonce n’est donc pas restée lettre morte, puisque l’entreprise annonce désormais une présentation dans le courant de l’année 2022. Une annonce accompagna d’une illustration montrant une voiture conservant les portes Une illustration qui rapelle furieusement celle publiée par ItalDesign en mars 2021. Une annonce qui se positionnait en ligne avec le 30ème anniversaire de la DMC-12, signée justement par… Giorgetto Giugiaro for son studio ItalDesign.

L’entreprise ne se nomme toutefois plus DeLorean Motor Company, mais DeLorean Motors Reimagined, et son logo a change. Surtout, il patron de cette nouvelle entreprise se nomme Joost de Vries. Qui se trouve être égallement le patron de Karma automobilistico…

Alors, cette nouvelle DeLorean, version restauré, modernsée ed électrifiée de la DMC-12, o tout nouveau coupé basato sui modelli in preparazione chez Karma ?