La rabbia della regina Letizia, ignorata dall’ambasciatore iraniano (video)

persone e re

In Spagna si è verificata un’impasse diplomatica.

aspetto nero. Letizia di Spagna ha chiaramente faticato a mantenere la calma durante una serata di alto profilo al palazzo reale. La regina e il re Filippo VI ricevettero ambasciatori stranieri residenti nel paese. Ma l’impostore ha fatto arrabbiare l’ex giornalista.

Come altri prima di lui, l’ambasciatore iraniano, accompagnato dalla moglie, si è presentato davanti alla coppia reale per salutarli. Dopo aver stretto la mano al re, il funzionario della Repubblica islamica ha eluso la figura di Leticia, accontentandosi di mettere la mano sul cuore. Immortalata dalla televisione locale, l’apparizione della Regina fa molto parlare di sé, e ha suscitato scalpore nel Paese. “Ecco l’insolenza dell’ambasciatore iraniano nei confronti della regina Letizia durante il ricevimento del corpo diplomatico”.Leggiamo a causa della serie “El Debate”. Questo gesto è in realtà una tradizione iraniana e un segno di rispetto per i diplomatici.