“Non capisco perché continuiamo a venderlo, basta questa truffa”

Questo brutto virus sta prendendo il sopravvento sul coronavirus, con queste temperature invernali che ci hanno fatto sentire i brividi nelle ultime settimane. Mark ha acquistato e testato questo prodotto e la sua opinione è molto chiara: “Oscillococcinum non funziona subito. In realtà, non funziona affatto”.

Marc Van Ranst è stato esposto durante il periodo Covid in Belgio. Ma il virologo belga KUL è medico dal 1990. Specializzato in virologia dal 1994, ha testato questa copertura e ha espresso la sua opinione su un farmaco che dovrebbe combattere i sintomi della condizione, l’influenza, l’Oscillococinum.

Boiron è il leader mondiale dell’omeopatia. Vi risparmieremo i dettagli tecnici e noiosi, ma in parole povere la produzione di un chilogrammo di Oscillococcinum porta al laboratorio circa 19.000 euro, mentre il costo per produrlo al chilo difficilmente supera i 30 euro in termini di materie prime. È una miscela di più organi di anatra barbaresca diluiti con acqua più di 200 volte con lo zucchero. Tutti venduti in quasi 50 paesi.