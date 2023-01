Un devastato ma felice Enrico Macías decide di rompere il silenzio per fare alcune rivelazioni sulla sua attuale situazione finanziaria. In questo senso il celebre artista franco-algerino ottenne grande successo negli anni Sessanta e Settanta, in particolare con i suoi titoli come “Adieu mon pays” e “Les yeux de la mama”.

In realtà, Un devastato ma felice Enrico Macías confida in un’intervista che la sua attuale situazione finanziaria è dovuta a problemi amministrativi.

in questo senso, Alcuni dei suoi parenti e consiglieri gli diedero cattivi consigli Che ha portato a una cattiva gestione.

Allo stesso tempo, evoca il famoso artista franco-algerino Problemi di gestione del diritto d’autore.

Tuttavia, il cantautore e l’esecutore È felice di poter coltivare liberamente la sua passione per la musica tuttavia.

Allo stesso tempo, può anche Affidati al sostegno incrollabile di familiari e amici Per tutti.

Pertanto, Enrico Macías assicura che non si lascerà abbattere da questo calvarioContinuerà a esibirsi sul palco.

In particolare, mentre sperava di poterlo fare Continua a portare la sua musica a un nuovo pubblico.

Scoperte dell’artista algerino francese sulla sua situazione finanziaria

In realtà, Enrico Macías, uno dei più grandi artisti franco-algerini di tutti i tempi, ha festeggiato nel 2019 il suo 80° compleanno..

In questo senso ha venduto il cantautore Più di 80 milioni di album in tutto il mondo.

Allo stesso tempo, ha anche vinto Molti premi E ne è stato onorato Molti titoli e variazioni.

D’altra parte, ha venduto più di 80 milioni di album in tutto il mondo Si batte anche per la pace e la tolleranza tra i popoli.

Sembra che abbia trovato se stesso All’origine di molti progetti umanitari È stato insignito della Legion d’Onore Chevalier.

In particolare, rimane questo famoso artista Una persona appassionata e impegnata nonostante le difficoltà finanziarie con cui si sta attualmente incontrando.

Inoltre, ha affermato cheContinuerà a esibirsi sul palco finché la gente continuerà a venire ad ascoltarlo.

Inoltre, sfrutta questa intervista per rivelarlo Al lavoro su un nuovo album che uscirà presto.