La Provenza è sull’ora italiana di Venezia

Nel 2022, Martix festeggia 16 anni e Edizione di Flâneries au Miroir, Vagando in una maschera veneziana e 15 e The Italians’ Edition, un mercato artigianale e gastronomico italiano. Tutte queste attività sono apparentemente gratuite e sono il risultato di una collaborazione tra il Municipio di Martagal, l’Association Les Masqués Vénitiens de France e la Camera di Commercio Italiana per la Francia a Marsiglia. Novità di questa edizione, la sfilata in maschera del sabato sera si svolgerà su un camion del podio. Durante questo peregrinare notturno, sarà previsto uno spettacolo di suoni e luci lungo il percorso che parte da Ferrieres e segue i tre quartieri del centro cittadino. ” Per la prima volta i costumi sono stati preparati per brillare di notte e possono essere grandiosi », dichiara Eliane Damléjian. Sul palco canterà il tenore Sergio Cerutti con un soprano e vari cantanti.

C È una passione radicata che abbiamo da anni. » Elian Domlagean, leader dei veneziani mascherati francesi, non mancherebbe di nulla al mondo.

Nel menu: arancini, cannelloni, margarita…

Per tre giorni il Mercato Italiano proporrà tanti piatti tipici transalpini da un ristorante medievale, un food truck e una gelateria scooter. Sono previste anche attività per il pubblico più giovane. Ad esempio, gli studenti del Bryce Lam College avranno il privilegio di fare la vera pasta fresca sotto l’occhio vigile dello chef. Nella stessa giornata, ovvero venerdì 9, una serata eccezionale con un concerto dedicato alle canzoni

A cura di Eros Ramasotti, Musica e Provençal porterà la musica per le strade di Venezia. E come se non bastasse, Trio Italiano, altro gruppo musicale, proporrà per tutta la giornata sul palco di Craft Market un medley dei più grandi successi italiani.

La sfilata degli uomini mascherati veneziani passa il mercato dell’artigianato il sabato dalle 15:00 alle 23:00, promettendo uno spettacolo molto bello. Per soddisfare gli appassionati di moda, venti commercianti di prêt-à-porter italiani esporranno le loro creazioni nello stesso mercato. Un’occasione per trovare borse, scarpe e altri gioielli tipici realizzati da artigiani italiani. È probabile che questa tradizionale stagione dei festival attiri molti più curiosi in Provenza e Venezia.