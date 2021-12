Video. Un italiano si fa tatuare… la sua salute è nelle sue mani

Uno studente di 22 anni in Italia si è fatto tatuare il codice QR del suo libretto sanitario sulla mano

Teschio o cobra, freccia trafitta al cuore: uno studente italiano di 22 anni decide di farsi tatuare un codice QR sulla mano per dimostrare di essere stato vaccinato.

All’ingresso di un ristorante o di un cinema, Andrea Colonetta, che vive a Reggio Calabria, nel sud Italia, si è semplicemente arrotolata la maglietta per farsi un tatuaggio sul retro del braccio sinistro.

“È originale, voglio essere diverso”, ha detto al giornale. Corriere della Calabria, Lo ha reso una piccola celebrità locale dopo le sue foto su Instagram e TikTok.

Genitori meno interessati

I suoi genitori, ha spiegato il giovane, hanno avuto una reazione meno entusiasta. “Mi hanno incoraggiato… a essere meno emotivo e a pensare un po’ di più prima di agire”, ha spiegato.

In un video pubblicato su TikTok dal suo tatuatore Gabriel Belleron, lo studente si mostra mentre si prepara per entrare in McDonald’s e alza la mano per scattare una foto del suo tatuaggio.

Vediamo la guardia che scansiona la foto all’ingresso del fast food, ma all’improvviso il video finisce senza sapere se questo insolito Wademegum ha permesso di acquistare il suo Big Mac.