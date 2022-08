Lewin. Con il futuro bowling pronto per ottobre, l’apertura del ristorante italiano è stata posticipata

Notizie Passo di Calais Dai un’occhiata ai miei messaggi

L’apertura del ristorante italiano ID a Lovanio è stata posticipata. La pista da bowling sarà pronta entro ottobre. (© notizie Pas-de-Calais / FB)

In allegato i cantieri LewinIn Passo di Calais. Tra pochi mesi la zona commerciale ospiterà Una pista da bowling e un nuovo ristorante italiano. Sono stati installati per sostituire il vecchio Lidl. Esaminiamo lo stato di avanzamento dei lavori.

Al centro commerciale continuano i lavori

Tutti aspettano l’apertura della pista da bowling di Lee. I residenti del settore si stanno perdendo gli spostamenti da anni e sono impazienti di scatenarsi sui suoi otto binari. Quest’estate, il sito è ben sviluppato e l’apertura si avvicina rapidamente.

“Speriamo di aprire ai primi di ottobre”, confidiamo nella direzione di Crack’n Co, un complesso multifunzionale situato nell’area commerciale, che sarà responsabile della futura pista da bowling. “Il sito sta procedendo bene e siamo fiduciosi. »

Un ristorante italiano della porta accanto, Trattoria Italiana, di entrare in carica immediatamente. Entro la fine di ottobre, l’inizio di novembre, il sito IT doveva essere pronto, ma i lavori sono stati ritardati. Secondo il comune, non aprirà fino alla fine di novembre.

