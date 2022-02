La princesse Delphine et Albert II pour la première fois ensemble en public (foto)

Voici les images du premier événement officiel qui a réuni Albert II, Paola et la princesse Delphine.

Ce jeudi matin, toute la famille royale s’est réunie en l’église Notre-Dame de Laeken, pour la messe commemorativa annuale per i membres décédés de la famille.

Tout le monde était là : le Roi Philippe, la Reine Mathilde, le Roi Albert, la Reine Paola, la Princesse Léa (veuve du Prince Alexandre, fils du Roi Léopold III et de Lilian Baels), la Princesse Astrid, le Prince Lorenz, le Prince Laurent, la Princesse Claire, mais égallement la Princesse Delphine et son mari Jim O’Hare.







Pour la première fois, le roi Albert, la reine Paola et la princesse Delphine sont donc apparus ensemble en public pour un événement officiel, comme vous pouvez le voir sur les photos en tête d’article. Le 21 juillet dernier, Delphine de Saxe-Cobourg è presente per le festività della festa nazionale, mais Albert II et Paola n’y avaient, eux, pas assisté.

Le couple royal n’avait donc plus revu la princesse Delphine dans le cadre d’un événement officiel depuis leur “première” rencontre en October 2020, au château du Belvédère.