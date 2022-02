Pagny ému aux larmes par un candidat veuf dans “The Voice” (video)

Ce 19 février, « The Voice : la plus belle voix » revient avec le second épisode des auditions à l’aveugle. Une prestation hors du commun qui va particulièrement émouvoir les coachs de cette saison 11.

Daniel est venu interpréter une chanson, mais c’est une autre interprétation qui a ému le plateau puisqu’elle évoquait son épouse disparue : « Pendente J’ai chanté plus de 30 ans, puis un jour, je n’avais plus envie. Ça ne me procurait plus de plaisir donc j’ai arrêté de chanter. Et puis, il ya quelque temps malheureusement, j’ai perdu mon épouse et nous étions très fusionnels. Et sans chercher, alors que je n’avais pas joué de piano depuis plus d’un an, j’ai une chanson qui est sortie du piano sans chercher les paroles, sans chercher la musique

», confiait-il, juste avant de proponer cette chanson, à la demande de Vianney.

Les quatre coachs étaient tous très émus, et particulièrement Florent Pagny, qui n’a pas réussi à maintenir ses larmes. « Je ne t’ai jamais vu comme ça toi. Tu n’es pas le genere! Putain, il a fait pleurer mon Florent! Tu es un homme straordinario.

», a lors lâché Marc Lavoine à son ami, tout en le réconfortant.