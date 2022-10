La postfascista Giorgia Meloni fu ufficialmente nominata capo del governo italiano, una prima storica

Giorgia Meloni, con il suo partito postfascista Fratelli d’Italia, ha ottenuto una vittoria storica alle elezioni legislative.È stata ufficialmente nominata primo ministro venerdì, prima donna a ricoprire la carica in Italia.

Romain, 45 anni, ha detto: “diabolicità“Esattamente un secolo dopo quello di Mussolini salirebbe al potere il suo partito, con i suoi compagni di coalizione Matteo Salvini, leader populista della Lega Anti-Immigrazione, e Silvio Berlusconi, leader caduto di Forza Italia, con maggioranze assolute sia alla Camera dei Deputati e il Senato.

La Meloni, 45 anni, ha presentato la composizione del suo governo a seguito della nomina, che presterà giuramento sabato alle ore 10 sotto l’oro del Quirinale alla presenza del presidente Sergio Mattarella.

L’elenco dei ministri riflette la sua volontà di rassicurare gli alleati di Roma. Alla Farnesina è stato nominato l’ex presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, membro di Forza Italia, e Giancarlo Giorgetti, rappresentante dell’ala moderata leghista, è già ministro nel governo uscente Mario Draghi. economia.

In un momento in cui la terza economia dell’eurozona, come i suoi vicini, sta affrontando un clima economico difficile alimentato da una crisi energetica e dall’inflazione, il compito della signora Meloni si preannuncia difficile, soprattutto perché deve garantire l’unità. Ci sono già delle crepe nella sua alleanza.